旅日神器再+1！Peatix推出「Visiting Japan」 打造遊客與在地活動的交流平台

日本活動與社群平台Peatix近日正式啟用全新服務「Visiting Japan」，讓訪日觀光客能更方便地搜尋、報名並參加日本各地的音樂、藝術、飲食與文化體驗活動。Peatix在回覆《風傳媒》訪問時指出，「Visiting Japan」的構想源自疫情後訪日旅遊需求的快速回溫。

這項服務結合Peatix現有的活動資料庫，主辦者只需在平台上建立活動頁面，即可自動反映至「Visiting Japan」，並支援多語言自動翻譯功能。海外使用者可依瀏覽語言即時切換內容，無須另建外語頁面，主辦方也能透過此平台吸引更多海外旅客參加活動。

Peatix提到，隨著外國旅客對地方文化與生活體驗的興趣增加，Peatix希望透過活動成為旅客與在地社群的橋樑。「我們希望訪日旅客能在旅途中透過活動，體驗各地的人與文化，感受到地方的真實魅力」。Peatix表示，服務並未鎖定特定市場，但目前以美國、新加坡、馬來西亞等旅客最為活躍，這些地區的使用者多追求能直接與當地人互動的活動體驗。平台不僅收錄東京、大阪等都市活動，也涵蓋地方音樂祭、藝術展覽及飲食文化體驗，讓外國旅客能探索更多元的日本。

針對未來發展方向，Peatix強調，將積極深化與以台灣為首的亞洲各國的合作，推動雙向文化交流。「我們希望加強與亞洲各地的主辦方與社群連結，讓日本的活動成為跨文化互動的節點。同時，也期待透過 Peatix，讓台灣等亞洲主辦者能與日本參加者互動，促進雙向文化往來」。同時，未來將持續強化平台功能與內容，包括推出主辦者專欄、活動特集與成功案例分享，協助主辦方更有效吸引海外觀眾，打造旅客自然融入當地生活、主辦方拓展國際能見度的新型活動生態。

​Peatix成立於 2011 年，目前為日本最大型的活動與社群平台，年參加人數達 560 萬人，月均超過 1,000 名新主辦方加入，平台橫跨日本、美國、新加坡等 22 個國家。從社群聚會到大型音樂祭，Peatix 提供活動建立、售票與參與者交流的一站式服務，致力於實現「讓人與體驗相遇」的理念。

