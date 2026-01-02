旅日籃球好手游艾喆表現佳 台灣將轉播B聯盟最新賽季

身穿滋賀湖泊7號球衣的游艾喆到日本已經是第2年，逐漸適應的他，平均每場比賽可以攻下7.8分，送出6.7次助攻，穿針引線的功力在聯盟名列前茅。

游艾喆也入選今（2026）年明星賽亞洲明星隊，球迷可以透過賽事轉播看到游艾喆的精采表現。

B聯盟最新賽季以及滋賀湖泊賽事，1月3日起的32場主、客場例行賽，將有全數直播，大家可以一起欣賞游艾喆的後場魅力。

1月16日起的B聯盟全明星賽週將在長崎登場，包括全明星亞洲交流賽、技術挑戰賽、三分球大賽以及灌籃大賽，都會有賽事轉播。

無論是想要欣賞游艾喆在明星賽週、亞洲明星隊的發揮，或是2026滋賀湖泊主客場賽事，都能一起見證游艾喆旅日第2年的發揮。