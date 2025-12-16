旅歐藝術家Fado Aceline 法朵艾絲琳限量應景作品 2026台灣開展

▲旅歐藝術家Fado Aceline 法朵艾絲琳。

【記者 王雯玲／高雄 報導】旅歐藝術家Fado Aceline 法朵艾絲琳，用璀璨媒材畫出世界的故事。深度藝評介紹：擅長運用複合式媒材加Acrylic paint其最大特色是將遊歷世界各地就地取材元素，巧妙融入藝術創作中，她說與歐盟國家有深厚的緣份，26年來，Fado Aceline 足跡遍及歐盟及世界各地，累積遊歷86個國家、350 座城市。

Fado Aceline如同文藝復興時期藝術家，跨越國界，在世界各地留下足跡與畫風。旅行是一種看到世界的方式她以全新面貌全釋去感受世界，然而對待很多事情也會有更寬廣的視野且不會在框框裡局限自己。

新作品即將在2026年台灣展出，非常精彩多元、彷彿世界文化縮影百匯，互相融合在一起，即意味著沒有框架、無止盡延伸創作的可能性，希望打破藩籬與專業領域的界線，透過筆觸複合媒材，勾勒出情感帶給世界驚豔與感動。

繼2020年曾經在高雄地標85大樓展覽，其作品：高雄港/瑞豐夜市/台灣傳統文化……等微型藝術展，成功打造港灣及在地文化特色的藝術風景，重現港灣新風貌。2026限量應景作品、Artist:Fado Aceline、（皇家愛馬系列）適逢馬年，也即將在台高雄展出，展出的馬系列作品均來自各國城市，而創意理念是：走在世界每個角落，這次作品結合歐盟國家當地元素、媒材、飾品、水晶、寶石、首飾、項鏈、胸針等配件構圖，華麗璀璨優雅，這個系列主角以（馬）（馬車）為主題，揮灑創意自由，利用不同媒材組合，純手工精湛創作，打造獨一無二限量作品，目前Fado Aceline 法朵艾絲琳正進行最後的檢視本次展覽，她將用嶄新樣貌訴說好幾世紀的故事，就地取材創作情感，美好能量等多元面向來呈現，有興趣的民眾千萬別錯過。（圖／業者提供）