旅綜險也有「期間限定」！ 明台產險限時方案、班機延誤最高賠4萬

〔記者李靚慧／台北報導〕春節將至又是國人出境旅遊高峰，國人出國必備的旅遊綜合保險也有「期間限定」。明台產險宣布升級海外旅遊綜合保險，推出限時銷售的「新年方案」，主打班機延誤高額補償與旅遊不便保障；同時重啟符合歐盟簽證規範的「申根方案」，因應歐洲旅遊需求回溫。

明台產險商品本部本部長賴俊州表示，「新年方案」為期間限定商品，銷售至3月31日止(不含網路投保)，必須在期限內完成簽單。該方案適用全球旅遊，針對國人最在意的航班延誤風險予以加碼，只要延誤滿4小時即可理賠1萬元、滿8小時理賠2萬元，保險期間最高補償金額達4萬元，協助旅客因應航班異動所衍生的住宿、餐食等額外支出。

廣告

除班機延誤外，「新年方案」也同步強化旅程取消、旅程更改等旅遊不便險內容，並涵蓋海外突發疾病、意外醫療及緊急救援等核心保障。

賴俊州表示，為強化國人在日本旅遊期間的醫療保障，只要保戶符合指定投保條件，被保險人若因意外或疾病需住院治療，將由明台產險配合的緊急救援公司，提供「住院醫療費用代墊服務」。

因應歐洲旅遊人潮回流，明台產險同步推出「申根方案」，提供最高150萬元的海外突發疾病醫療與緊急救援保障，完全符合申根簽證規定，投保後可直接取得申根保險憑證，協助旅客順利完成簽證與入境查驗。

此外，凡投保明台產險旅遊險每人單筆達指定保費門檻，可獲得海外緊急醫療諮詢服務。旅客若出現身體不適、外傷或用藥需求等狀況，可24小時視訊連線臺灣醫師，免除語言溝通壓力；亦提供AI症狀查詢與自費預約當地醫院服務，提升海外就醫便利性。

