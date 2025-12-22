民視新聞／綜合報導

銘傳大學桃園校區本月中旬迎來一場深具意義的教育盛事！銘傳大學傑出校友、現任僑務委員且為旅美知名企業家的盧蔓菁為感念母校培育之恩，攜手夫婿蔡啟庚博士回饋母校，捐贈價值300萬元的自動化軟硬體設備，並協助校方規劃「智慧製造人才培育學程」，為學弟妹開闢通往高科技產業的坦途。

此次捐贈儀式由銘傳大學總校長李銓、校長李選士及前校長沈佩蒂連袂出席，並由校方頒發感謝狀，表達對盧蔓菁夫婦誠摯的謝意與高度肯定。盧蔓菁不僅是現任 Robo X AI 執行長，更曾任 Ebinger Manufacturing 總裁，長年深耕美國中西部製造業，並先後榮獲「海外台商磐石獎」及「十大傑出華冠獎」等多項國際肯定。

廣告 廣告

盧蔓菁感性地表示，銘傳大學在其人生歷程中扮演了關鍵角色。她強調，若沒有母校當年的培育，就不會養成她對前景積極樂觀、遭遇挫折時展現韌性並昂首向前的勇氣。她表示：「這份捐贈不僅是金錢的支持，更是對母校培育之恩的感謝。」她希望透過這些最前沿的科技資源，讓學生在快速變化的時代中掌握自動化技術，發現潛能並成就自我。

旅美企業家盧蔓菁夫婦回饋母校 攜手銘傳打造機器人教育新里程

銘傳大學傑出校友旅美知名企業家的盧蔓菁（前排左三）感念母校培育之恩，捐贈價值300萬元設備。（圖由銘傳大學提供）

軟硬體結合，引進世界級 Fanuc 系統 此次捐贈的設備包含機器人手臂及 40 套由世界第一大工業機器人公司 Fanuc 提供之軟體。盧蔓菁的夫婿、同時擔任工研院高科技顧問與鴻海美國分公司首席顧問的蔡啟庚博士指出，教育應以軟體為主，透過 Fanuc 系統，每位學生都能實際操作程式編寫與系統模擬，這將使學習效能更為快速且精準。

銘傳大學校長李選士表示，學校原本便以機器人為重要特色，盧校友夫婦的投入，將大幅推動學校在該領域的發展，並使課程能與產業界深度接軌。電機資訊學院院長李開暉也看好此合作，認為未來不僅能提升學生的操作能力，更希望能協助桃園龜山地區的傳統產業轉型，提升生產效能，並直接將人才輸送至產業第一線。

卓越僑領，以民間外交拓展台灣能見度 除了在商業界的成就，盧蔓菁在外交與公益上的貢獻亦受到高度推崇。校友服務處處長吳新興分享道，盧蔓菁在擔任僑務委員期間，憑藉其在美國密西根州的努力，成為首位以民間外交方式進入當地領事團的台灣代表，積極推動與各國總領事的經貿合作，突破了外交限制。總校長李銓更讚許盧蔓菁夫婦不僅自身出類拔萃，更擁有可貴的報恩心理，是校友回饋母校的典範。

這場捐贈不僅強化了銘傳大學在智慧製造領域的軟實力，更體現了傑出校友對教育傳承的熱忱。未來，這批設備將投入智慧製造學程，培養出更多具備國際視野與實作技術的創新人才。

原文出處：旅美企業家盧蔓菁夫婦回饋母校 攜手銘傳打造機器人教育新里程

更多民視新聞報導

揭曉張文犯案動機！她曝這類人常有3狀態：還有未爆彈

快新聞／台中捷運「一度停駛」22時恢復營運！補償方案曝：7天內可退費

張文爆是中共派來！四叉貓揭「紅色金流真相」曝驚人6細節

