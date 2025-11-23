旅美作家杜麗玉新作《心畫》 描繪20名50年代女性生命畫卷

旅美女作家杜麗玉推出第六本新作《心畫》， 描繪20名50年代女性的生命畫卷。（圖：寇世菁攝）

旅居美國的華文作家杜麗玉近日完成第六本最新作品《心畫》，以筆描繪20位出生於1950年代、來自不同領域與背景的女性，如何在轉型與動盪的年代裡，以堅毅、勇氣與不屈精神走出各自的人生故事。全書呈現她們在愛情、家庭與自我追尋間的跌宕與成長，勾勒一幅跨越時代的生命群像。

旅美華文作家杜麗玉，熱愛紫色、愛追劇追星、喜歡旅遊與寫作。旅居國外，致力推廣中文教育，超過二十年，創立中文學校、編撰教材、培訓師資，並成立文教基金會，曾獲任為聯合國教科文組織舞蹈委員會年度慈善活動「文學與教育大使」，在華人圈頗具知名度。

生活中更保有少女心，熱衷追星，喜歡的偶像包括陳曉、劉宇寧，甚至曾赴上海連看兩場演唱會。因欣賞劉宇寧，她還花了三週時間寫下大型戲劇劇本《戲夢人生》，並透過粉絲團成員轉送給偶像。

旅遊同樣是她的熱愛。近日剛從歐洲回國，與平均近75歲的團友同行，因博學幽默與貼心被視為「團寵」。杜麗玉分享，到這年紀要懂得「平常心」，不與自己和他人較勁，玩多少算多少、安全最重要；人生有限，要多看好事、少計較，保持輕鬆心情與正能量，活出屬於自己的精彩。

杜麗玉以自身生命姿態，詮釋50年代獨立女性的豐富樣貌，而《心畫》則是她獻給同世代女性的一幅深情作品。（寇世菁報導）