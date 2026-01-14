旅美僑胞參訪團拜會韓國瑜

昨（14）日下午，由「旅美僑胞愛國愛瑜團」發起，聯合「美東鋼鐵韓粉後援會」、「洛杉磯鋼鐵韓粉後援會」、「空軍子弟小學校友會」、「德明科大校友會」成員，以及新北市永吉國小校長等組成的近三十人旅美僑胞參訪團，前往立法院拜會立法院長韓國瑜。雙方就華僑對台灣地區發展的重要性、僑胞尋根現況與相關協助機制等議題進行交流，氣氛溫馨熱絡。

立法院長韓國瑜親切接見拜訪團成員，會中高度肯定海外華僑對台灣地區的長期支持與關鍵價值，並以「螞蟻世界」為喻，形容華僑雖分散於全球，卻在台灣面臨挑戰或關鍵時刻，往往能匯聚成重要力量。他並以雲林鄉親等親身見聞為例，指出許多旅外僑胞始終心繫故鄉，無論在經濟、公益或社會層面，皆以實際行動回饋家鄉、支持台灣發展。

交流中，北美僑界領袖，美東地區首位亞裔女性立法議員楊愛倫亦分享多起旅美僑胞熱心台灣公益的感人事蹟，包括協助燒燙傷孩童醫療救助、為九二一大地震募集善款等，展現僑胞長年投入公益、回饋社會的深厚情感。她同時表達對韓院長持續關注僑務、發揮正向影響力的期待，並提及相關法案推動與僑界關切的具體訴求。

「尋根」議題亦成為此次座談的話題之一。一位僑胞分享返鄉或前往大陸尋根時所遭遇的實務困難，建議相關單位能提供更多制度性協助，例如協助組織親友團體尋根行程、評估包機直航等方式，以提升尋根過程的便利性。雙方並就目前僑胞尋根的整體現況、民間組織與公部門可扮演的角色進行意見交換，期盼逐步為僑胞搭建更順暢、友善的尋根橋梁。

會後，韓國瑜院長特別致贈參訪團成員「馬上幸福」的熱門春聯及立法院環保竹節杯作為紀念，寓意吉祥、兼具實用性，讓旅美僑胞深刻感受到立法院的溫暖情誼。此次參訪不僅進一步深化旅美僑胞與台灣地區的情感連結，也為未來在僑務交流、尋根文化與民間互動等層面的合作，奠定良好基礎。