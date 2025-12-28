旅美僑胞遇假投資被詐3千萬 北市警趁面交逮2嫌

（中央社記者黃麗芸台北28日電）長期旅美的退休6旬男子日前遭詐騙集團假投資詐騙，財損約新台幣3000萬元，詐團食髓知味欲要求再加碼，被害男返台報案，雙方相約昨天面交，北市警當場逮捕2嫌送辦。

台北市警察局中山分局晚間發布新聞稿表示，轄下中山二派出所近日接獲一男民眾報案，遭詐騙集團以「投資獲利」為由詐取巨額款項，警方受理後立即成立專案小組偵辦。

經調查了解，被害男民眾為從事金融業退休人士，他長期居住美國加州，先前旅美期間遭詐騙集團以虛假投資項目誘騙，分次匯款損失金額高達95萬美元（約新台幣3000萬元），他後來驚覺遭詐。

同時，詐團竟食髓知味，以「領取獲利須先支付手續費」為由，要求被害男子加碼支付新台幣200萬元現金。

被害男民眾便趁近期返台後，立即向警方報案求助，並與詐騙集團相約於昨天上午10時許在中山北路二段93巷某咖啡廳面交，警方事先派員於現場周邊嚴密部署埋伏。

待面交車手28歲賴男現身取款時，警方立即上前將他壓制逮捕，隨後也同步於店外攔查負責現場監控的共犯31歲吳男；除查扣相關面交憑證及手機外，也在賴男隨身物品起獲第三級毒品愷他命及第二級毒品安非他命咖啡包。

全案詢後將賴、吳2嫌依違反詐欺罪及毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，並持續溯源追查詐騙集團核心成員。（編輯：陳仁華）1141228