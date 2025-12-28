旅美僑胞遭詐千萬 警民聯手活逮面交車手

圖說：發言人臺北市中山分局中山二派出所副所長詹士賢。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市中山分局中山二派出所日前接獲民眾報案，稱其遭詐騙集團以「投資獲利」為由詐取巨額款項。警方受理後立即成立專案小組，於114年12月27日成功誘捕面交車手及監控手共2名，並當場查獲各類毒品。

被害人為1名年約60歲男子，長期居住於美國加州，旅美期間，遭詐騙集團以虛假投資項目引誘，分次匯款損失金額高達美金95萬元(約合新臺幣3,000萬餘元)。被害人近期返臺後，詐團竟食髓知味，再次以「領取獲利需先支付手續費」為由，要求被害人加碼支付新臺幣200萬元現金，被害人察覺有異，隨即向中山二派出所求助。

警方接獲報案後高度重視，隨即指揮專案小組與被害人配合，雙方約定於12月27日上午，在中山北路二段93巷某咖啡廳進行面交，警方派員事先於現場周邊嚴密部署埋伏，待面交車手賴男現身接過款項時，員警立即上前壓制逮捕；隨後同步於店外攔查負責現場監控之共犯吳男。

警方除查扣相關面交憑證及手機外，於搜索車手賴嫌隨身物品時，當場起獲第三級毒品愷他命及第二級毒品安非他命咖啡包。全案訊後將賴、吳2嫌依違反詐欺罪、毒品危害防制條例移送臺北地方檢察署偵辦，並持續向上溯源追查詐騙集團核心成員。

中山分局呼籲，凡涉及「穩賺不賠」、「高額獲利」或「需事先支付高額現金始能提領獲利」等話術，均為詐騙慣用伎倆。如有疑慮，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證，共同守護財產安全。