（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】旅美女作家杜麗玉，剛剛完成了她的第六部新作《心畫》。這本書以五十年代出生的二十位女性為主角，橫跨不同背景、不同命運與不同人生軌跡，描繪她們如何在轉型與動盪的年代裡，以堅毅、勇氣和不屈不撓的精神，在愛情與家庭責任之間，活出屬於自己的燦爛篇章。

杜麗玉本人，就是這一代女性的最佳寫照。總愛披上一身浪漫紫色的她，今年七十歲，依然保持著少女般的趣味與活力~追星、追劇、熱愛旅遊、熱愛寫作，也熱愛交朋友。她以輕鬆自在的生活態度，正在親身書寫另一部深刻而有趣的生命作品。

廣告 廣告

活成自己的詩~70歲杜麗玉與六本書。（圖/記者廖妙茜拍攝）

旅居美國的歲月裡，她投入中文教育超過二十年，創辦中文學校、編寫教材、培訓師資，並成立文教基金會推廣華人文化。她曾受任為聯合國教科文組織舞蹈委員會年度慈善活動的「文學與教育大使」，在華人社區更以擅長寫作而廣受肯定。

除了辦學與寫作，她也保留著一顆浪漫的少女心。她追星追得比年輕人還熱情，喜歡陳曉，也欣賞劉宇寧，甚至不惜花費重金飛往上海，連看兩場劉宇寧的演唱會。更因為欣賞他，她耗時三週寫下一部名為《戲夢人生》的大型劇本，透過粉絲團重要成員無償轉交給劉宇寧。

旅美女作家杜麗玉新作《心畫》亮相，以文學書寫50年代女性力量。（圖/記者廖妙茜拍攝）

旅遊同樣是她生命的熱源。剛從歐洲旅行返家，這趟旅程中，她與一群平均年齡近七十五歲的團友同行，因為她的博學、有趣與貼心，成為大家心中的「團寵」。

杜麗玉，用自己的步伐與方式，活出了五十年代獨立女性的精采樣貌。她寫別人的故事，也在默默書寫自己的故事~同樣堅韌、同樣浪漫、同樣動人。