旅美女作家杜麗玉第六本新作「心畫」描繪跨越時代生命力

旅美女作家杜麗玉，最近完成她的第六本新作「心畫」。 這是她用筆描繪50年代20位不同領域，不同遭遇，不同人生的女人，如何跨越時代的生命畫卷。

杜麗玉表示，「心畫」是以50年代出生的女性為主角，她們在轉型及動盪的年代，用堅毅、勇氣、不屈不撓的精神，在愛情的跌宕及家庭的責任中，走出各自的精彩人生。

這位總喜歡把自己打扮成一片浪漫紫色的70歲𠕇趣女人杜麗玉，喜歡追星，喜歡追劇，喜歡旅遊，喜歡寫作，喜歡交朋友，她何嘗不是用自己放鬆的生活態度在抒寫一部有深度的有趣人生？

杜麗玉在旅美的歲月裡，從事提升與推廣中文教育的工作廿多年，包括創立中文學校、編輯教材、培訓師資及成立文教基金會來宣揚華人教育文化，曾經被任命為聯合國教科文組織舞蹈委員會年度慈善活動的文學與教育大使，更因擅長寫作在華人圈頗為知名。

除了辦學、寫作，杜麗玉也有一顆少女心，一如她喜歡的紫色，浪漫，她追劇，追星。追的還是偶像明星，如陳曉，劉宇𡨴，前陣子，更是花重金追到上海連看了二場他的演唱會。

杜麗玉更因為欣賞劉宇𡨴，為他花了三週時間寫下一個名為「戲夢人生」包括劇中劇的大型劇本，並透過劉宇寧粉絲團重要成員免費轉送劉宇寧。

旅遊也是杜麗玉非常喜歡的活動，甫自歐洲旅遊歸來的她，此次和一群平均年齡近75歲的團友共遊歐洲，由於她的博學多聞有趣，細心體貼，成為團寵。杜麗玉何嘗不是以自己的方式活出50年代獨立女性的精彩樣貌！