旅美好手參戰WBC？李灝宇霸氣：短期賽誰都能成大谷
明年世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊名單成焦點！旅美好手李灝宇霸氣表示：「在短期賽事中，每個人都有可能成為像大谷翔平一樣的超級球星！」22歲的他敲出小聯盟生涯新高14轟，展現優異實力。另一位進入大聯盟40人名單的莊陳仲敖也收到徵詢電話，林家正、陳柏毓等旅外好手動向也引球迷熱切期待。
李灝宇在本季美職老虎隊打完整個賽季，22歲的他敲出小聯盟生涯新高的14轟，展現出優異實力。他坦言賽季末段感到心累，還透露自己受傷，表示雖然鼻樑沒斷，但鼻中膈斷裂，導致天氣變化時右邊會吸不到氣，不過他沒有進行手術。對於明年的世界棒球經典賽，李灝宇表示誰來就打，並認為在短期賽事中大家都有可能成為大谷翔平，展現出不懼日本隊的自信態度。
同樣進入大聯盟40人名單的莊陳仲敖也收到世界棒球經典賽的徵詢電話。他表示自己很想參加這個比賽，但需要看後續規劃，不確定會有什麼發展，一切都得視情況而定，並未明確表示會參賽與否。莊陳仲敖在本賽季表現亮眼，投了145局創下新高。談到曾經的隊友林家正，莊陳仲敖提到林家正會傳一些有趣的影片給他，也會聊是否回台灣以及約飯聊天等話題。
林家正近期出現在王彥程的社群媒體上，照片中還有陳柏毓、吳念庭、鄭浩均和鄭宗哲等明星球員。這張合照引起球迷熱烈回響，有人稱之為「亞運組合再現」，也有球迷期望這些選手都能出現在台灣經典賽43人名單中。對於最終名單，總教練曾豪駒先前表示等集訓時就會揭曉。
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
經典賽》李灝宇曝接到曾豪駒來電「只要沒有意外的話，會回來打」
為備戰2026年第六屆世界棒球經典賽，中華隊已正式進入選手名單的籌組階段。效力於MLB底特律老虎小聯盟體系的台灣好手李灝宇，今天（27日）透露，他已接到中華隊總教練曾豪駒的親自來電。對於回國披上中華隊戰袍，李灝宇展現高度意願，更直言：「有高度意願，只要沒有意外的話，會回來打。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 小時前
擺脫隊史最爛肥約！傳天使要買斷前世界大賽冠軍球星最後一年合約
體育中心／丁泰祥 報導一個已經快被球迷忘記的大谷翔平前隊友Anthony Rendon，他和天使隊簽下的7年2.45億肥約，被認為是史上最爛的合約之一，因為過去6年來，現年35歲的Rendon經常受傷，只為天使出賽了257場比賽，明年將是他合約的最後一年，傳天使正在和Rendon談提前買斷，擺脫爛約的束縛。FTV Sports ・ 2 小時前
日職》不只簽約林安可 西武獅也報價給台電投手王宇傑
日本職棒西武獅2025年球季結束從台灣職棒簽約外野手林安可，其實西武球團對於台灣戰力展現企圖心，10月報價簽約金28萬美元（約合新台幣884萬元）給台灣電力22歲投手王宇傑，少見到業餘打球4年還能獲得海外如此不錯報價，王宇傑拒絕了。TSNA ・ 20 小時前
冬盟》台灣史上首次完封日本社會人 林振賢談一點可惜：年輕投手沒有企圖心搶先發
台灣海洋25日澄清湖球場4分差完封日本社會人，這是台灣球隊首次在AWB冬季聯盟完封日本社會人，總教練林振賢賽後受訪表示，「沒有打不敗的對手，通常自己被自己打敗，投手表現很好。」不過林振賢認為比較可惜之處是近年來年輕投手對於爭取先發的企圖心較低落，希望年輕選手要提升用球數與局數。TSNA ・ 1 天前
獨家／CPB選秀吸逾10國600選手參加 前統一獅教頭呂文生出任教練
中國棒球城市聯賽（CPB）規劃明年1月開打，選秀會今（26日）登場，吸引了12個國家、近600名球員參加。本刊掌握，當中雖不乏台灣籍選手，但都屬中職戰力外球員；不僅如此，曾效力中職統一7-ELEVEn獅隊，後擔任統一總教練的「飛總」呂文生，也將在CPB球隊執教鞭。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
MLB／徐若熙名列自由球員第34 美專家讚：有潛力當中段先發
味全龍隊「龍之子」徐若熙今年休賽季挑戰旅外，吸引多支美職和日職球團興趣。美媒《The Athletic》農場專家勞爾（Keith Law）近日公布自由球員市場排名，徐若熙名列第34。 勞爾指出，...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
NPB》巨人投手兩樣情 翁田大勢年薪倍增破億、戶鄉翔征遭減薪誓言反彈
日本職棒讀賣巨人今天（26日）宣布進行投手陣容調薪，兩位主力投手翁田大勢（大勢）與戶鄉翔征呈現截然不緯來體育台 ・ 22 小時前
突破大牆不是夢！大谷翔平弱點曝光 台灣隊藏「秘密武器」
洛杉磯道奇二刀流球星大谷翔平於昨（25）日正式宣布，將代表日本隊出戰明年世界棒球經典賽，引起球迷熱議。不過，台灣在小組賽時就可能碰上大谷這堵大牆，台灣隊有勝算嗎？事實上過去數據顯示，大谷翔平其實還是有弱點，而台灣隊如果好好掌握，其實還是有獲勝的可能。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信兄弟》傳網羅古久保！中信兄弟回應：不針對單一教練來做回覆 據悉沒有接觸
前樂天桃猿奪冠日籍總教練古久保健二遭解約，傳出中信兄弟、味全龍有意網羅，但據了解，中信兄弟球團並無與古久保教練接觸。TSNA ・ 1 天前
中職／被騙？花18000買林立實戰球衣收到卻不同件 桃猿承認疏失並換貨
樂天桃猿在24日有球迷在網路上發文，表示自己花了18000元所購買的單場MVP實戰球衣，買回家卻發現並非是該場比賽的實戰球衣，最終球團也確認誤拿球衣，因此和球迷達成換貨共識。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》大谷翔平參戰效應 韓媒憂心山本由伸也跟進
日本二刀流巨星大谷翔平暗示參加明年WBC（World Baseball Classic，世界棒球經典賽），引發世界棒壇震動，韓國媒體憂心在世界大賽已證明頂級競爭力的山本由伸也跟進，並稱若有山本由伸將讓日本更高機率衛冕成功。TSNA ・ 1 天前
堅定表態想披上台灣戰袍參戰WBC！台裔重砲龍恩獲小聯盟最佳球員
體育中心／徐暐喆報導效力於芝加哥小熊3A的台裔重砲「龍仔」龍恩（Jonathon Long）本季打出相當精彩的表現，拿下小聯盟年度最佳球員，先前也明確表態願披台灣隊戰袍征戰WBC，球迷也關注他的近況。FTV Sports ・ 1 天前
日職》前田健太加盟樂天！親曝沒回前東家廣島原因
累積大聯盟9年資歷的日本名將前田健太，26日正式宣布回到日職加盟東北樂天金鷲，並在個人社群分享心情。他坦言未能收到前東家廣島的合約邀約，「這次是因為自己的實力不足，沒有收到（廣島）報價。」中時新聞網 ・ 18 小時前
MLB藍鳥隊65.7億重磅補強！「他」過去5年三振數領先全大聯盟
即時中心／高睿鴻報導美國職棒大聯盟（MLB）今（2025）年球季雖已結束，但休賽季「錢鬥大戰」卻也火速開打；本季總亞軍、美聯冠軍多倫多藍鳥隊，稍早傳出重磅補強，端出1張長達7年、總值2.1億美金（約65.7億台幣）大合約，網羅高三振型先發右投手希斯（Dylan Cease）。加上另一名賽揚強投畢伯（Shane Bieber）日前也宣布，將執行球員選擇權、回歸球隊，藍鳥如今擁有相當強大的先發輪值，明（2026）年賽季應頗有競爭力。FTV Sports ・ 3 小時前
MLB／紅襪補強輪值向紅雀交易葛雷 下賽季陣中有2位單季200K等級投手
波士頓紅襪在26日透過交易和聖路易紅雀換來葛雷（Sonny Gray）補強先發輪值，而紅襪則是送出2位投手新秀，讓新賽季紅襪先發輪值中有2位單季200K等級的選手。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB》道奇瞄準史庫柏 夢幻「五大王牌」輪值可成真？
雖然底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）續留老虎的可能性相當高，但《The Athletic》記者鮑登（Jim Bowden）指出，若老虎願意考慮交易，史庫柏有望換來更符合球隊需求的補強，而衛冕軍洛杉磯道奇則是潛在熱門買家之一。中時新聞網 ・ 1 天前
中職》樂天桃猿二軍宿舍議題 球員工會強調：「將持續監督改善進度」
中華職棒樂天桃猿昨天（24日）於中華職棒聯盟召開記者會，以「新球季、新氣象」為主題，向外界說明人員異動，以及球員飲食、二軍宿舍等問題。而針對樂天二軍宿舍事件，今天（25日）球員工會也發出聲明，並表示會持續監督樂天桃猿二軍宿舍改善進度，盼後續修補工程符合期待。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平宣布參加WBC 伊藤大海：「身為日本棒球迷真的很開心」
洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平，今天（25日）在社群上宣布將參加2026年第六屆世界棒球經典賽，此消息一出，不僅引發全世界棒球迷關注，就連曾一同並肩作戰的隊友也都感到相當高興。曾在上屆和大谷一起奪得冠軍，目前效力於日本職棒北海道火腿鬥士的伊藤大海分享：「大谷明明也累積了不少疲勞，仍願意參加，身為日本棒球迷的一份子，我真的感到非常開心。」Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前