旅美好手參戰WBC？李灝宇霸氣：短期賽誰都能成大谷

明年世界棒球經典賽（WBC）台灣代表隊名單成焦點！旅美好手李灝宇霸氣表示：「在短期賽事中，每個人都有可能成為像大谷翔平一樣的超級球星！」22歲的他敲出小聯盟生涯新高14轟，展現優異實力。另一位進入大聯盟40人名單的莊陳仲敖也收到徵詢電話，林家正、陳柏毓等旅外好手動向也引球迷熱切期待。

旅美好手李灝宇、莊陳仲敖，雙雙被放入球團的40人名單中，代表又離大聯盟更靠近了。（圖／TVBS）

李灝宇在本季美職老虎隊打完整個賽季，22歲的他敲出小聯盟生涯新高的14轟，展現出優異實力。他坦言賽季末段感到心累，還透露自己受傷，表示雖然鼻樑沒斷，但鼻中膈斷裂，導致天氣變化時右邊會吸不到氣，不過他沒有進行手術。對於明年的世界棒球經典賽，李灝宇表示誰來就打，並認為在短期賽事中大家都有可能成為大谷翔平，展現出不懼日本隊的自信態度。

廣告 廣告

李灝宇表示在賽季中，鼻中膈不慎斷裂。（圖／TVBS）

同樣進入大聯盟40人名單的莊陳仲敖也收到世界棒球經典賽的徵詢電話。他表示自己很想參加這個比賽，但需要看後續規劃，不確定會有什麼發展，一切都得視情況而定，並未明確表示會參賽與否。莊陳仲敖在本賽季表現亮眼，投了145局創下新高。談到曾經的隊友林家正，莊陳仲敖提到林家正會傳一些有趣的影片給他，也會聊是否回台灣以及約飯聊天等話題。

明年經典賽，李灝宇跟莊陳仲敖都有被徵詢意見，不過最終能否披上國家隊戰袍，還是要看母隊、經紀公司還有跟中華隊的討論。（圖／TVBS）

林家正近期出現在王彥程的社群媒體上，照片中還有陳柏毓、吳念庭、鄭浩均和鄭宗哲等明星球員。這張合照引起球迷熱烈回響，有人稱之為「亞運組合再現」，也有球迷期望這些選手都能出現在台灣經典賽43人名單中。對於最終名單，總教練曾豪駒先前表示等集訓時就會揭曉。

更多 TVBS 報導

WBC票難買！ 旅行社「保證票」包套行程 1人8.2萬-32.8萬元

WBC賠率榜出爐！12強冠軍被看扁 台灣奪冠賠率倒數第五

經典賽／大谷翔平「弱點」在這！中華隊有奇兵可當秘密武器

經典賽／大谷翔平參戰嚇壞南韓！韓媒：該放棄對日本之戰？

