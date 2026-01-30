旅美教授點破鄭麗文認知錯誤：別恩仇不分

▲鄭麗文強調對岸已釋出誠意與善意，「鄭習會」不會秘密進行。（圖／讀者提供，2026.01.10）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文日前宣稱「美國是恩人，大陸是親人」，並主張台灣不需選邊站，引起高度討論。旅美教授翁達瑞（陳時奮）在臉書發文「幫鄭麗文醒腦」，直指發言與中國立場高度同步，明顯具反美色彩。教授質疑，若中國真是親人，為何長期對台武力威脅？且在美中對抗形勢險峻的當下，台灣根本沒有兩邊選的空間，批評鄭麗文的說法邏輯漏洞百出，根本是故意混淆視聽。

翁達瑞拆解鄭麗文的認知錯誤，指出「恩人」的對照應是「仇人」，而「親人」的對照則是「遠人」，鄭麗文卻將互不相干的概念強行對比。他分析在「恩與仇」與「親與遠」的四個組合中，最優選擇「恩親」並不存在，因此「恩遠」的美國應是首選；反觀中國雖具「親人」名義，卻處於「仇人」狀態，這類「仇親」組合實屬最劣選擇，鄭麗文刻意忽略「恩仇」之分，企圖帶領台灣走向火坑。

「若非頭腦不清，就是裝傻帶風向。」翁達瑞痛批鄭麗文企圖以感性訴求，包裝錯誤的戰略抉擇，呼籲台灣民眾必須清醒，絕不能將「仇人」誤當「親人」，若政客為了權力或特定立場出賣靈魂、扭曲邏輯，終將被歷史淘汰。他強調，這份「醒腦文」是為了防止台灣被推入萬劫不復的深淵，提醒國人認清誰才是真正的盟友與威脅。

