旅美李灝宇、莊陳仲敖表態 高度意願代表台灣征戰2026經典賽

效力於美國職棒底特律老虎隊的打擊好手李灝宇和運動家隊投手莊陳仲敖今日(27日)談到2026年WBC世界棒球經典賽，兩人不約而同表示已接到徵詢，並都有「高度意願代表台灣出戰」，但目前仍需球團、經紀公司與中華隊三方協調。

李灝宇、莊陳仲敖今年都在小聯盟完整打完一整個球季，而且都繳出個人生涯最佳成績。在季後獲知自己擠進大聯盟40人名單時，兩人都非常開心。

莊陳仲敖分享自己今年最大的進步就是能健康完賽，「真的不容易」。在談到如何撐過最艱難時刻時，他說自己每年都提醒自己「不要受傷」，因為一旦受傷，整季就可能停擺。這種「不能停下來」的壓力反而推著他持續進步。

李灝宇則因連續遭觸身球、甚至臉部受傷，留下不小陰影，並接受心理醫師1至2個月協助，但也因此更強化他的意念。他強調自己始終相信台灣球員的實力絕對沒有比較差。李灝宇：『(原音)我覺得既然我都出國了，在這邊放棄，好像就沒有那個意義了。我想要就是穩定在大聯盟出賽，當然我知道這件事情不是講講而已，但其實也很難，但我就是想要做以前的人他們做不到的事情。』

雖然兩人壓力來源不同、調適方式不同，但提起代表國家打2026經典賽，他們的語氣同樣堅定。莊陳仲敖：『(原音)目前是有收到通知啊，可是我現在是40人名單，所以我可能會先以球隊那邊怎麼安排，然後再跟經紀公司怎麼跟球隊去討論，還有中華隊這邊這樣子。能幫國家效力、披上一件衣服就是非常重大的事情。』李灝宇則表示：『(原音)有接到訊息(徵詢)，然後我有高度意願，就是想要代表台灣出戰，然後一切也都是要看球隊那邊怎麼跟台灣這邊做協調。』

被問到是否期待在經典賽遇到代表日本隊的超級球星大谷翔平時，李灝宇笑說，在短期賽事誰都有可能成為「大谷翔平」，「不管面對誰，只要有機會，我們就要把別人吞掉！」(編輯：宋皖媛)