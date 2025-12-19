旅美球星陳柏毓鄭宗哲返台辦棒球營 盼替國爭光「經典賽願參加」

旅美球員返台參加國籍航空棒球營（圖／ＴＶＢＳ）

旅美球員陳柏毓和鄭宗哲日前參加國籍航空舉辦的公益棒球營活動，與來自關西國小、西門國小及大同國小的小朋友們同樂互動。兩位同為2001年出生、現階段都在美職匹茲堡海盜隊3A體系的球員，趁著休季返台，透過這個平台分享棒球經驗，與孩子們打成一片。這已是國籍航空第6年舉辦公益棒球營，兩位旅美球星也表達了對未來經典賽的參賽意願，希望能為國爭光。

陳柏毓．鄭宗哲參加國籍航空棒球營（圖／ＴＶＢＳ）

活動現場充滿歡樂氣氛，陳柏毓和鄭宗哲與小朋友們組隊進行友誼賽，場上打鬧聲不斷。「你野手來打擊」、「你這樣怎麼對我們球員」、「他不能打啦」，兩位職業球員與孩子們一言一語，談笑風生。在比賽中，他們不時逗趣互動：「打游擊，他接得到了嗎」、「你好意思接喔」，場面溫馨活潑。

鄭宗哲表示，小朋友們問了許多童言童語的問題，讓他感到很開心，看到孩子們都很活潑。孩子們好奇地詢問他是否會參加經典賽、會守哪個位置、打過幾次全壘打等可愛問題。鄭宗哲認為，對這些孩子來說，打職棒可能都是他們的夢想，而自己就是孩子們夢想中的人物，能夠教導他們，希望能讓他們感覺更接近自己的夢想。

陳柏毓則分享，這已是他第二次參加國籍航空的棒球營活動。他回憶起自己小時候的練球經驗，表示當時也不知道自己練得對不對，只是聽教練的話。現在有機會能分享自己學過的東西來幫助小朋友，他認為是最好的事情。陳柏毓也提到小朋友們問了許多基本但有趣的問題，例如作為投手能丟多快等。

國籍航空資深副總經理李榮輝表示，公司希望透過棒球活動，以企業社會責任的方式，邀請球星近身指導小朋友，為孩子們的棒球發展注入正向能量，同時也推廣國籍航空的企業文化和ESG理念。明年經典賽即將開打，陳柏毓和鄭宗哲都在中華隊現階段的名單之內，兩人都表達了高度參賽意願。不過，最終能否代表國家出征還需考量調整狀況、身體健康等因素，最關鍵的是所屬球團是否能放行。

國籍航空資深副總暢談公益營宗旨（圖／ＴＶＢＳ）

資深球評陳亞理分析，陳柏毓今年在3A的表現相當出色，雖然投球局數只有13.2局，但有10次三振，只失1分，防禦率為0.66，表現非常優秀。而鄭宗哲則在2023年就打過經典賽，今年也曾短暫上過大聯盟。陳亞理指出，兩人今年都在3A打球，24歲的年紀也更加成熟，距離大聯盟只有一步之遙。特別是鄭宗哲，以他守二游的守備位置，若能加入中華隊，絕對能為內野守備增加深度。

在這修整賽季、調整節奏的時刻，兩位旅美球星暫時放下壓力，與小朋友們一起打球做公益，展現了他們對台灣棒球發展的關懷與熱忱。

