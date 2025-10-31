旅美舞台轉向畫布 昔藝人張富美喜嫁女

曾以亮麗形象活躍於台灣演藝圈的張富美，20多年前選擇淡出演藝舞台，赴美落地生根，獨自撫養女兒長大。一路走來，她以堅韌與溫柔守護孩子成長，如今迎來人生喜悅時刻：女兒張珍德順利完成柏克萊加州大學（UC Berkeley）視光學院學業，並與青梅竹馬蔡繼偉步入婚姻。男方家庭經營洛杉磯知名家具企業，深耕當地多年、事業穩健。

離開鎂光燈後，張富美選擇在洛杉磯展開返璞歸真的生活。她喜歡親手整理後院、與自然相伴，也透過繪畫整理心緒，「像農夫一樣的生活」，是她對如今人生的描述。對她而言，獨處不是孤單，而是一份自由、一種持續成長。多年獨力撫養女兒，過程並不容易，但張富美始終相信，女孩要能獨立，為自己人生做主。「遇見對的人是緣分，但最基本還是要靠自己。」婚禮前夕，她親手為女兒婚紗縫上水鑽。

張珍德完成學業後，目前於洛杉磯市中心的榮民醫院（VA Hospital）進行住院醫師訓練，專攻眼疾與低視力復健。母女倆都認為，醫療工作的價值不僅在薪資，而是在臨床歷練中累積的知識與對病患的關懷。雖然不免不捨女兒出嫁，張富美仍鼓勵她在人生不同角色間找到平衡，珍惜專業、也珍惜幸福，母女情誼因而更加緊密。提到丈夫蔡繼偉，張珍德笑意掩不住。她說，人生不是看年紀，而是看能否遇到真正支持自己的人。「在我讀書最辛苦的時候，是他一直在身邊給我力量。」蔡繼偉家庭重視踏實做事、信守承諾，與張富美母女的核心價值不謀而合，也成為新人穩定前行的支持力量。

回望過往，張富美於1980年代投身演藝界，當時台灣電視台尚少，她以亮眼氣質與自然演出參與多部經典戲劇，包括「最難忘的人」、「廈門新娘」、「嫁妝一卡車」與電影「上海社會檔案」、「金門奇女子」等，是許多觀眾難忘的螢幕身影。息影後，她將創作舞台轉向畫布，透過顏色與筆觸訴說人生故事，以每一幅畫都是角色的延續，也是她作為女性、母親與藝術家的心路記載。

