旅美藝術家吳燕如義賣個展 募逾百萬捐屏基建智能醫療大樓

旅美藝術家吳燕如（左二）屏基義賣個展，募逾百萬捐屏基建智能醫療大樓。

屏東基督教醫院文化藝廊十七日舉辦旅美藝術家吳燕如（J.H）「Sa La Ba 姿」義賣個展開幕式。本次展覽以1984年至2025年的創作為主軸，完整回顧藝術家橫跨四十餘年的創作歷程，也是一場她親自定義為「告別」的生命總結之作，共賣出十五幅畫作，募得一百二十三萬元所得將捐給屏基興建智能醫療大樓，展期將至1月30日止，歡迎民眾前往欣賞。

「Sa La Ba」源自日文「再見」之意，而「姿」，則象徵人在世界中站立的樣態。吳燕如以此為展名，既是對創作生涯的回望，也是對生命階段的深層回應。她直言，這次展覽的本質並非單純展售作品，而是對人生的一個「交代」，透過藝術，完成一場溫柔而清醒的告別。

藝術家吳燕如的人生軌跡，宛如一張橫跨城市與國度的精神地圖。從雨港與台北啟蒙感知與初心，高雄醫學院與高雄城市滋養青春與能量；其後於商城與大阪的生活經驗，卻在繁華中遭逢生命的苦難，使創作逐漸轉向內省；旅居洛杉磯與美國期間，則在多元文化的碰撞中，重新打開觀看世界的視角。最終，回到屏東、落腳屏基文化藝廊，成為她生命與創作沉澱、收束與轉化的重要所在。

在藝術表現上，吳燕如的創作遊走於具象寫實、印象光影與抽象表現之間。具象中，形體承載情感重量；印象之時，光影引領感知流動；抽象之境，筆觸本身即成為情緒與存在的表述。風格的轉換不只是技法演進，更是生命感知層層推進的軌跡。

值得一提的是，本次展覽同時以義賣形式進行。藝術家將原本不對外出售、長年珍藏的作品重新整理並釋出，並非基於市場考量，而是視為一種「生命清理」的儀式。吳燕如形容，這就像一位即將遠行、不再回頭的旅者，在啟程前選擇卸下所有行囊，只留下最純粹的自己，乾淨而無憾地與世界道別。

吳燕如自高醫藥學系畢業後，因對藝術的熱愛，毅然轉向創作之路，於80年代旅日、美，學習繪畫，並取得美術研究所碩士學位。多年來，她不僅投入藝術教育，更專注於創作實踐，從具象到抽象、版畫、粉彩、油畫皆能自在駕馭。隨著生命歷練與心靈沉澱，她的作品逐漸映照出對無常的體悟，並以一貫的開朗與樂觀，回應人生的起伏，尋找內在的解放與安然。

屏基院長吳榮州表示，吳燕如以藝術完成對生命的深刻回望，並選擇將如此珍貴的創作化為公益力量，令人深受感動與敬佩，他感謝吳燕如藝術家以行動支持屏基智能醫療大樓的興建，讓藝術的價值超越畫布，成為照亮病人與醫療現場的實際力量；屏基榮譽院長陳永興則呼籲社會各界共同響應，透過參與展覽與認購作品，幫助屏基打造更安全的就醫環境，為屏東地區未來的醫療照護奠定更堅實的基礎。