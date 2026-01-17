南部中心／陳家祥、劉尹淳 屏東報導

屏東基督教醫院請來旅美藝術家吳燕如，舉辦義賣個展，近50幅展覽作品中，還有多年前原本要送給時任台南市長的賴清德，後來賴清德簽名回贈，留下一段美好佳話。而義賣所得，也將捐給屏基的智能醫療大樓，作為建設經費。

展覽中的這幅，充滿大小圓點色彩的畫作，多年前原本要送給時任台南市長的賴清德，後來賴清德簽名回贈，留下一段美好佳話。（圖／民視新聞）

以台灣水果蓮霧入畫，每一顆結實纍纍，飽滿寫實的畫風，來自旅美藝術家吳燕如，近期她在屏東基督教醫院的文化藝廊，舉辦義賣個展，開幕這天，分享長年的創作理念，忍不住感動哽咽。展出藝術家吳燕如(J.H)表示，我的根在台灣，我花開結果是全世界，如果我的餘生我還有願望做得到，我很喜歡去做醫藝無國界。

義賣個展將展出到一月底，義賣所得，將捐給屏基的智能醫療大樓，作為建設經費。（圖／民視新聞）

大學主修醫療藥學的畫家吳燕如，因對藝術充滿熱愛，全力投入藝術創作，展覽精選近50幅作品，完整回顧藝術家橫跨40多年的創作歷程，有牡丹、歌仔戲人物像等等，當中這幅，充滿大小圓點色彩的畫作，更是充滿故事性。策展人屏基榮譽院長陳永興表示，因為賴清德總統在台南市當過市長，他剛開始要競選的時候，吳燕如家人她們就很支持，也捐給賴清德總統當作一個紀念，但是你知道我們賴清德總統，一向都很清廉，所以他就婉謝了，在後面簽個名，讓燕如女士還是留下來當作一個紀念。說起這場義賣個展，原來是屏基榮譽院長陳永興牽起的緣份。由於屏東基督教醫院已有70年歷史，亟需提升醫療量能，從2025年9月開始，院方啟動智能醫療大樓的新建計畫，畫作義賣籌募資金，也成了重要的一環。屏東基督教醫院院長吳榮州表示，今天有許多帶來的畫，就是這些金額的援助，讓我們距離這棟智能大樓，今年11月開幕的距離又進了一步。義賣個展將展出到一月底，院方感謝藝術家，讓藝術的價值超越畫布，也期盼智能醫療大樓啟用後，屏東人就能享有醫學中心等級的醫療照顧。

原文出處：旅美藝術家吳燕如義賣個展 所得捐屏基智能醫療大樓

