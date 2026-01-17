旅美藝術家吳燕如義賣個展

旅美藝術家吳燕如（左二）屏基義賣個展，募逾百萬捐屏基建智能醫療大樓。（記者毛莉攝）

屏東基督教醫院文化藝廊昨（十七）日舉辦旅美藝術家吳燕如（J.H）「SaLaBa姿」義賣個展開幕式，共賣出十五幅畫作，募得一百二十三萬元所得將捐給屏基興建智能醫療大樓，展期至一月三十日止，歡迎民眾前往欣賞。

「SaLaBa」源自日文「再見」之意，而「姿」，則象徵人在世界中站立的樣態。本次展覽完整回顧藝術家橫跨四十餘年的創作歷程，也是一場她親自定義為「告別」的生命總結之作，她直言，這次展覽是對人生的一個「交代」，透過藝術，完成一場溫柔而清醒的告別。

吳燕如自高醫藥學系畢業後，因毅然轉向創作之路，於八○年代旅日、美，學習繪畫，並取得美研所碩士學位。多年來，她不僅投入藝術教育，更專注於創作實踐，從具象到抽象、版畫、粉彩、油畫皆能自在駕馭。

值得一提的是，藝術家將長年珍藏的作品重新整理並釋出，是視為一種「生命清理」的儀式。吳燕如形容，這就像一位即將遠行、不再回頭的旅者，在啟程前選擇卸下所有行囊，只留下最純粹的自己，乾淨而無憾地與世界道別。

屏基院長吳榮州表示，感謝吳燕如藝術家以行動支持屏基智能醫療大樓的興建，讓藝術的價值超越畫布，成為照亮病人與醫療現場的實際力量。