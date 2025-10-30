旅英脫口秀演員開場突問「有小草嗎？」 怒諷「看我表演要有智商」

即時中心／徐子為報導



旅居英國倫敦的台灣脫口秀演員黃冠文，近日返台表演，他在台上突然詢問現場觀眾「有沒有小草？」，接著拿出一罐噴霧稱其是「除草劑」，直言「看我的表演要有一定智商」，該現場影片曝光後笑翻不少網友，數萬人讚爆。





今年曾在英國與蔡英文相見歡的黃冠文，過去在歐洲巡演時，都會配合各國文化差異，適度調整演出內容並結合時事，向外國人宣傳台灣，每次開場時，他都會相當自豪介紹「我來自台灣」。



近日黃冠文返台開專場，並在社群平台Threads上分享自己當時在表演中，突然穿插一段互動，笑稱自己人雖都在國外，仍隨時關心台灣。他在表演中，突然用中文問觀眾「有小草嗎？」，接著拿出一罐噴霧稱「我有帶『除草劑』，髒東西快滾」，然後改用英文狠嘲諷「我不是所有人都想取悅的那一派，看我的表演的觀眾呢，至少要有一定的智商」，讓台下觀眾哄堂大笑。



該表演片段曝光後，網友紛紛表示，「『看我演出的觀眾都要有一定智商』，好壞！但是對不起，我按愛心了」、「小草想按怒，但脆沒有那個選項」、「現場應該沒人敢承認！當小草那麼丟臉，只能坐著默默被消費」、「難怪好懂你的幽默！你值得破萬讚」、「鬼針草要準備出征了」、「愛惜大腦，遠離小草」、「只擔心你的除草劑不夠多」、「小草就是別人講他是草會生氣，但是又很喜歡貼別人青鳥標籤」。

原文出處：快新聞／旅英脫口秀演員返台開場突問「有小草嗎？」 怒諷「看我表演要有智商」萬人讚

