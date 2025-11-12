旅行必備！義大利怪美系行李箱Crash Baggage全透明行李箱登場，週末或長途旅行都適合
義大利潮旅品牌 Crash Baggage 一向以「故意做出凹痕」的幽默美學走紅世界：在行李箱追求完美外觀的年代，它偏偏選擇把「撞凹」變成美感。
繼去年以半透明黑色引爆社群話題後，今年品牌更大膽、也更俐落地推出全新 Share 全透明與透明黑登機箱，讓旅人不只攜帶必需品，更能坦率展示個性～
新款行李箱延續 Crash Baggage 的經典「Handle without CARE!」精神，並將其進化為更具態度的宣言：「Share without CARE!」。品牌藉此為旅人開啟新的旅行哲學：與其擔心行李是否會被刮傷、不如在其中享受存在感。透明行李箱把內容物變成「可見風格」，不論是時尚大秀、機場穿搭或入住酒店的一刻，都能展現旅人自在無壓力的鬆弛自信～
全透明材質，更是一種誠實的自我展示。從護膚品、香水、衣著，到一本旅途陪伴的書籍，每一件小物都成為個人生活品味的延伸。若偏好低調但仍想保留透明美感，「透明黑」則以帶霧光的黑色調提供更含蓄但同樣摩登的選擇。兩款皆搭載輕巧耐衝擊材質與靈活輪組，回到實用性也絲毫不妥協。
除了話題行李箱，本季 Crash Baggage 也推出秋冬兩大全新色選：湖水藍 Dreamy Blue 與 酒紅 Wine，分別在 Soft Rucksack 輕量撞擊後背包與 Crossbody 輕撞擊斜背包中亮相。
兩色靈感來自義大利冬季的靜謐美學：前者像清晨湖岸的透明藍光；後者則宛如冬夜裡的一杯溫暖紅酒。兩者皆為秋冬衣櫥增添溫度與亮點，既能搭配城市通勤，也能陪伴週末輕旅行或長途飛行～
【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】
