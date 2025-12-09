旅行業碳足跡計算指引 觀光署公布示範遊程結果

產官學共同召開「旅行業遊程碳足跡計算指引研商會議」

在全球觀光產業逐漸重視減碳與永續旅遊的趨勢下，遊程碳足跡的計算方法成為旅行業者的一大技術挑戰。交通部觀光署日前完成 10 條「凰金遊程」的碳足跡盤查，同時研擬「旅行業遊程碳足跡計算指引」，希望提供業界在永續管理上可遵循的參考架構。

為釐清遊程在生命週期中的碳排範疇並提升計算可行性，觀光署召集氣候變遷相關主管機關、旅行社及研究團體舉行研商會議。會中引用 ISO 14067 標準，討論旅遊產品的碳排分類、資料來源責任及簡化盤查流程等議題，進而形成指引內容。

依據觀光署說明，指引涵蓋計算範圍設定、旅遊服務中產生碳排的項目（如交通、住宿、活動等）、所需蒐集的數據類型及品質要求，並示範如何彙整成碳足跡清冊與報告。指引已於行政資訊網公開，供業者理解基本概念或進一步尋求專業協助。

為驗證指引可行性，觀光署以 10 條主打樂齡族群的遊程進行試算，委託專業機構進行調查與盤查，歷時四個月完成清冊與成果報告。根據觀光署建議，業者若進一步接受第三方查驗並取得環境部「碳標籤」，可更清楚掌握遊程各階段的碳排熱點，有助後續調整營運或設計較低碳的旅遊產品。

目前國內碳標籤制度仍在早期階段，可供比較的產品數量有限。觀光署希望此次盤查成果能協助業者理解碳足跡管理的實務操作，掌握交通、餐飲等因素如何影響碳排結構，並逐步展開自主揭露，以促進在碳管理與永續服務上的改善。對旅行業而言，碳足跡盤查被視為邁向低碳轉型的一項重要起點。

資料來源：交通部；TCnews編修