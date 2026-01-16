旅行社代辦「中國邊境旅遊護照」釀禍 9年來3人喪失台灣身分

陸委會指出，9年來共有3人因申領「中國一次性邊境旅遊護照」喪失台灣身分。（鏡週刊提供）

近日有民眾赴俄羅斯旅遊時，誤信旅行社話術，申領「中國一次性邊境旅遊護照」，返台後因此被取消台灣戶籍。陸委會今（16日）指出，首例發生於2017年，9年來已有3人因同樣情況喪失台灣身分。

有台灣民眾赴俄羅斯旅遊時，因旅行社宣稱可代辦簽證及快速通關，實際卻協助申辦「中國一次性邊境旅遊護照」，導致民眾返台後被認定違反法規，依法取消台灣戶籍。

陸委會副主委梁文傑今日在例行記者會上表示，此類案件並非首見，最早於2017年即出現，當時同樣由旅行社代辦，由於大多數案例都是旅行社辦理，陸委會傾向是懲罰旅行社，梁強調，若再出現類似狀況，將對旅行社祭出嚴厲懲罰；至於個人則須忍受「身分轉換」的不便。

梁文傑指出，台灣民眾申辦俄羅斯旅遊簽證並非不可行，「只是價錢的差別」，他呼籲民眾勿貪圖便宜而誤觸法規，並鼓勵民眾主動檢舉違規代辦的旅行社，依《發展觀光條例》，若有損害國家利益，除罰款外，最嚴重可處以停牌。根據陸委會提供數據，9年來共有3人因類似情況，喪失台灣身分。





