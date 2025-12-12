旅行社再掀IPO風潮 強化財務體質、治理升級邁向興櫃

隨著旅遊市場強力復甦，國內業者加速推進資本市場布局，試圖透過公開發行強化企業體質與競爭力。深耕亞洲市場逾20年的品冠旅遊，近日正式宣布啟動 IPO（首次公開發行）計畫，並將2027年視為登錄興櫃市場的關鍵時點，此舉象徵其企業治理與營運升級進入新階段。

▲品冠旅遊啟動 IPO計畫，並將2027年視為登錄興櫃市場的關鍵時點。左四為總經理賴崇瑜。

為因應公開發行對企業財務結構及穩定性的嚴格要求，品冠旅遊採取積極策略強化資產配置。公司已於去年底斥資1.8億元購入台北總公司辦公室，完成所有服務據點皆為全資持有的策略布局。

而在推動IPO的進程上，品冠旅遊目前已委託安侯建業聯合會計師事務所進行財務審查，並自今年3月起與統一證券簽署上市櫃輔導契約，正式啟動邁向資本市場的制度化流程。

此外，在治理層面，則透過獨特的股權結構來強化團隊向心力。品冠旅遊執行長關宏文表示，推動IPO不僅是提升公司能見度，更希望以共好模式，讓員工直接參與企業成長與分享成果。經由員工股權認購程序，目前品冠旅遊近四成的股權由員工持有，高比例的員工參與模式，大幅降低人員流動率，有助公司穩定經營並提供專業優質服務。

在營運表現方面，品冠旅遊的獲利能力已逼近同業上市櫃水平。根據自結數據，今年前9個月的每股稅後盈餘（EPS）已達2.8元，全年獲利表現可望挑戰3.5元。

回顧品冠旅遊的成長軌跡，初期從經營中南半島，到如今橫跨亞洲主要旅遊市場，並與長榮、華航、星宇、越南航空等航空夥伴保持穩定合作，確保能掌握具戰略性的穩定機位，為其產品品質提供堅實的後盾 。這家自少數員工起步、如今規模破百人、年營業額達數十億元的業者，已進入推動IPO的關鍵階段，穩步朝最終的上市櫃目標前行。