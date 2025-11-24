旅行社才爆涉詐 又遭控買遊覽車「尾款沒付」

旅行社才爆詐騙，又遭控買遊覽車拖欠尾款。（圖／TVBS）

台灣一家旅行社涉嫌詐騙事件持續發酵，繼日前遭民眾提告後，現又有遊覽車業者控訴該旅行社負責人蕭姓女子購買遊覽車後拖欠尾款。業者表示基於信任先讓對方將車輛開走，但至今已過4個多月仍未收到完整款項。同時，多名消費者因旅行社突然取消日本旅遊團而受害，目前警方已受理報案，並完成對蕭姓女子的筆錄程序，當地議員透露對方已承諾將退款給受害者。

旅行社才爆詐騙，又遭控買遊覽車拖欠尾款。（圖／TVBS）

一名遊覽車業者近日發文控訴，指稱蕭姓女子購買遊覽車後，遲遲未支付尾款。業者表示：「因為大家朋友的信任，我先讓你車子先開去啊，可是到後面你就一而再再而三一拖再拖，跟我說有匯款了，可是錢都沒有收到啊。」根據業者說明，他基於信任讓蕭姓女子先將遊覽車開走並改裝座椅，但後續聯繫對方時，款項卻遲遲無法收到。

這輛遊覽車售價高達700萬元，扣除貸款部分，蕭姓女子先支付了300多萬元，但從8月拖到11月，已經4個多月仍未繳清餘款。從對話紀錄可見，業者多次催款，對方聲稱會分兩筆匯款，一筆4萬6000元和一筆50萬元，但業者僅收到其中一筆，50萬元至今仍未到帳。

記者根據耐斯旅行社在交通部的登記地址前往宜蘭蘇澳求證，發現該處並未掛設招牌，但附近鄰居表示知道蕭姓女子。只是這次她突然取消日本旅遊團，導致受害民眾找不到人。記者上午嘗試致電蕭姓女子，但電話顯示「無人接聽，請稍後再播」，無法聯繫到本人。

鄭文婷議員表示：「在放假的這兩天，我們也有跟平保協會這邊來取得聯繫，他們有提到他們會接到我們的申訴之後，會盡快來處理。」被指控詐騙並積欠遊覽車尾款的蕭姓女子，目前已向警方做完筆錄。鄭文婷也透露，對方已承諾會退款給受害者，給予一個交代。

