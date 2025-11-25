旅行社掀起掛牌潮 旅天下、可樂旅遊都有IPO計畫

疫情重創旅遊業後，近年市場重返榮景，台灣旅行社更悄悄掀起一波「掛牌潮」，從旅天下率先通過上櫃審議，到可樂旅遊、喜鴻旅遊等老字號業者陸續啟動IPO規劃。

疫後復甦超預期 旅行社迎十年一遇「甜蜜點」

2023年邊境全面解封後，出境旅遊需求強勢回籠。根據交通部觀光署統計，2024年台灣出境旅遊人次達1,684.9萬人，已恢復到2019年疫情前水準的 98％，幾乎全面回到軌道，尤其日本與歐洲線需求強勁，使旅行業短期內迅速轉為供不應求，航空艙位與旅宿房量的緊俏狀態也推升旅遊產品毛利，旅行社的獲利結構比疫情前更具彈性。

過去經常被視為「薄利、高波動」的旅行社業態，在疫情後反而出現體質重整的契機，具備IT系統、產品研發能力、艙房談判能力的中大型旅行社在這波需求爆發中迅速拉開差距，市場甚至掀起一波掛牌潮。

旅天下打頭陣 獲利回溫、EPS站穩成突破口

這波掛牌潮中，最具象徵意義的案例是旅天下，櫃買中心已於2024年12月正式通過其上櫃審議，若後續程序順利，預計於明年第一季掛牌上櫃。其財報表現也成為市場關注的核心，2024年合併營收達45.37億元，稅後淨利8,587萬元，每股盈餘3.63元，成功重返成長軌道；今年上半年公司的表現依然強勢，上半年營收21.97億元、稅後淨利7,908萬元，每股盈餘達3.34元，已逼近去年全年水準。

旅遊業人士指出，旅天下之所以能成為疫後首家獲審議通過的旅行社，原因不在於單一業績，而是疫情期間從營運效率、產品整合到IT系統所做的全面升級，使公司體質比疫情前更穩健；另一方面，解封後需求回流，公司更能迅速放大規模，「獲利回穩與治理透明」被視為其通過審議的關鍵，也讓同業重新看見進軍資本市場的可行性。

可樂旅遊、喜鴻旅遊跟進 老字號啟動 IPO 大計

隨著旅天下打開大門後，老字號旅行社也開始陸續啟動行動。可樂旅遊今年已明確啟動IPO計畫，並逐步調整財務與治理架構、強化IT系統與品牌定位，全面朝上市櫃要求靠攏；喜鴻旅遊則規劃先登錄興櫃，再視營運與市場狀況逐步邁向上櫃。

過去多數旅行社因規模較小、資訊透明度與制度化程度不如大型服務業成熟，使得資本市場較難評估其營運風險，進而不易跨入公開市場，如今疫情重整了產業結構，旅遊產品走向內容化與規模化，IT能力與產品差異化成為關鍵，反而讓中大型旅行社更符合掛牌條件。業內人士直言，上市櫃不只是募資，更代表治理、透明度與品牌信任的大幅提升，「掛牌後，旅客與供應商都會用不同眼光看你。」

隨著旅天下、可樂旅遊與喜鴻旅遊相繼啟動掛牌計畫，象徵台灣旅遊業正邁向新階段，未來旅行社的勝負關鍵，不在於出團量，而在於誰能把產品、科技與資本化能力整合成新的競爭優勢。