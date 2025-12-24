旅行社股添新兵！ 旅天下明年1月下旬上櫃交易
〔記者王憶紅／台北報導〕旅天下(6962) 預計明年一月下旬掛牌上櫃，旅天下董事長李嘉寅指出，掛牌上櫃後，是旅天下的另一個階段的開始，將擴大國內、海外旅行社同業的合作，更會與同業以共好、共享、共利的理念共同合作、永續經營。
針對疫後紅利是否已消失，李嘉寅指出，出國旅遊已經是國人生活一部分，預估出境人次不會往下降，且在航空公司機位增加，明年出境人數可望較今年再成長，樂觀看待明年旅遊市場表現。
旅天下目前直營店1家，加盟店76家，再加上洽談中的店家，預計到年底加盟店突破80家，明年突破百家，旅天下目前直營店1家，加盟店76家，再加上洽談中的店家，預計到年底加盟店突破80家，明年突破百家，旅天下指出，目前對加盟店採取十到十五萬人的保障商圈，而未來中期目標是台灣各鄉鎮都有一家旅天下旅行社。
李嘉寅指出，上櫃交易是邁向資本市場的重要里程碑，掛牌後會有更多突破，目前加盟主以中小型旅行社為主，未來可望吸引中大型旅行社加入，旅天下與旅行社不是競爭關係，而是秉持「共好、共享、共利」的核心精神，與旅遊同業合作與資源整合，致力打造開放、互助的旅遊產業生態系。
旅天下前三季合併營收為 32.4億元，較 2024 年同期略為衰退 5.97%，主要受到市場結構變動與消費模式調整影響，但透過產品調整、團隊營運效率提升，稅後淨利達0.95億元，創下歷史同期新高，較 2024 年同期成長 24%，每股盈餘(EPS)達 4.06 元。前三季營收中，日本佔比50.81%、長程線28%、東南亞13.87%。
更多自由時報報導
82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」
台股收盤》記憶體、台光電、台達電挑大梁 指數收漲61點
黃仁勳身旁神祕女子是誰？美媒點名再爆最大客戶晶片偷渡內幕
台新新光金還沒買夠！投信連6爆買逾76萬張 最大金主是它
其他人也在看
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 90
利多出盡？「這代工大廠」爆量下殺53萬張…失守40元 反觀「它」盤中寫24年新高
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（23）日台股加權指數收盤28,310.47點，漲160.83點，漲幅0.57%，觀察今日盤後成交量排行前五名個股，市場近期傳出記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
PCB狂潮來襲！這檔漲停後再飆逾5% 「這鑽針廠」強拔2根續揚炸量7.6萬張
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）及太陽能族群上漲推升下，台股今（23）日大盤走揚，截至13點15分，加權指數落在28273.10點，漲幅044...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
記憶體全面噴發！「這2檔」雙雙爆量漲停 華邦電、南亞科、十銓大漲逾5%
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導今（24）日記憶體漲勢驚人，威剛（3260）、群聯（8299）同步亮燈，成交量分別有3.5萬張及1.3萬張，而華邦電（2344）、南亞...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 3
高股息慘淪提款機！國家隊狠心出場7檔達4.8億 00919、00878、0056都難逃
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（22日）終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市賣超ETF方...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
金價持續飆破歷史新高 國家隊提款「這檔」貴金屬回收大廠近2億...再倒貨華邦電抱回2.4億元
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。根據「玩股網」統計八大...FTNN新聞網 ・ 9 小時前 ・ 1
戶籍亂遷超危險！房屋稅從1%跳4%？稅務局：真的很多人挖坑給自己跳
最近，有民眾因為子女就學、申請補助、甚至搬遷工作，而將戶籍從住家遷出，原本依「自住住家用」稅率（1%或1.2%）課徵房屋稅的房子，竟在不知不覺中變成「非自住住家用」，導致每年房屋稅從低稅率變成高稅率（3.2%～4.8%），稅負驟增，引起討論。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 16
不只力積電爆量漲停！記憶體4檔火力全開 「它」卡位Google AI、成交破14萬張走強
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（22）日終場收在28,149.64點，上漲453.29點，漲幅1.64%。觀察今日盤後成交量排行個股，記憶體族群南亞科（2...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
PCB股王台光電漲近半根 再寫1690元歷史新天價
銅箔基板廠、PCB股王台光電（2383）昨日宣布將在大陸持續擴廠增產，今（24）日股價再度上揚，盤中寫下1690元的新天價，漲幅接近半根漲停，再度為PCB族群寫下新全新里程碑。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前 ・ 3
傳三星、SK海力士 毛利率將超車台積
隨著AI運算需求重心由「訓練」走向「推論」，半導體產業的獲利結構正出現明顯變化。韓國經濟日報全球版引述消息報導，三星電子記憶體部門與SK海力士今年第四季毛利率將雙雙超越台積電，將是暌違7年後記憶體獲利能力再度凌駕晶圓代工業。工商時報 ・ 1 天前 ・ 6
焦點股》華邦電︰增產DDR4主流產品 買盤回籠
記憶體缺貨漲價，華邦電（2344）轉虧為盈並積極籌資擴產，12月董事會通過新增14.85億元資本支出，主要投資生產設備與廠務，加速16奈米設備導入與製程優化，預計明年將以16奈米產出市場主流的8Gb DDR4新產品，有利營收與獲利成長，帶動今價量齊揚，截至10點14分，股價暫報75.8元，上漲2.8自由時報 ・ 6 小時前 ・ 2
開盤／台積電領軍台股飆漲127點！金銀銅瘋漲 低價面板原物料全動了
美股科技股續強效應延燒，台股今（23）日開盤氣勢不俗，加權指數早盤大漲127.41點，指數重返多頭節奏，權值王台積電一馬當先，盤中上漲15元，來到1480元，成為撐盤關鍵。市場解讀，在耶誕假期前的資金布局氛圍下，風險偏好回溫，台股短線買氣明顯升溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
9檔台股高息ETF 漲幅勝大盤
12月以來台股先跌後漲高檔震盪劇烈，統計至23日大盤漲2.48％，但今年來一直備感壓力的台股高息ETF卻逆轉翻揚，同期間有9檔台股高息ETF漲幅勝大盤，凸顯穩健高息特性，特別是近期金融股漲勢凌厲，高息股ETF成份股中持有金融類股居多，成為近期績效有撐的重要原因。工商時報 ・ 13 小時前 ・ 2
關廠是危機？群創洪進揚喻面板像「白飯」 親揭轉型盤算
面板大廠群創（3481）近年持續調整產能結構，董事長洪進揚今（23）日表示，產能整併是希望讓既有產線維持在高稼動率的健康狀態；他也形容，面板就像「白飯」，是企業營運不可或缺的基礎，但公司發展重點在於如何在既有基礎上，創造更多附加價值，來持續推動轉型布局。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前 ・ 1
記憶體狂潮持續洶湧！三大法人捧8億敲單華邦電1.1萬張 再砸近76億狂掃台積電
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（23）日上漲160.83點、漲幅0.57%，終場以28310.47點作收，成交金額為4212.91億元。據證交所盤後公布籌碼動...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 3
43歲退休！勞保一次領變穩領6%配息，穩定現金流不為錢而活，粉圓妹：做喜歡的事忙得很開心
陽光灑在咖啡桌上，粉圓妹翻開筆記本，旁邊那張我最喜歡的圖──一座分為四層的金字塔。我笑了笑，把手放在最底層，像是在摸著自己這些年一步步堆起來的安心。「有人以為提早退休就是什麼都不做，躺在沙灘上發呆。」粉圓妹抿了一口咖啡，眼裡閃著認真的光，「但對我來說，提早退休是一種選擇──可以把時間花在想做的事上，而不是為了錢而活。」幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 5
川普政府財務包袱沉重，公債信評被降！美債光環消退，投資債券重新思考3件事
歷經債台高築、信評遭降、政府停擺等衝擊後，美國政府公債「零風險資產」的地位受到挑戰；未來投資人可改變配置策略，在美債之外，多關注優質企業債券。今周刊 ・ 5 小時前 ・ 3
法人升評喊持有！陽明噴5%領頭航運股衝鋒...貨櫃三雄同步開花 這檔「法說會在即」4連漲恐斷
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以紅盤28,383.61點開出，最高來到28,486.38點，截至上午10點20分，仍保持走高趨勢。觀察盤中航運族...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 發起對話
記憶體缺貨效應 TV面板價蠢動 雙虎利多
集邦科技（TrendForce）昨（22）日公布12月下旬面板報價，集邦研究副總范博毓表示，電視面板12月報價持平，但記...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 2
千億機殼大廠可成遭爆因「洩密」撤出中國 公司重訊澄清：是主動出擊轉型
千億市值的機殼大廠可成（2474）近期爆出因為高階主管疑似被收買，機密外洩下最終決定退出中國，對此可成(23)日也發布重大訊息說明，強調是可成主動出擊，淡出手機相關業務，將資金與資源配置於更具潛力的領域。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前 ・ 6