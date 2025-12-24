旅行社股添新兵！ 旅天下明年1月下旬上櫃交易

旅天下董事長李嘉寅。(記者王憶紅攝)

〔記者王憶紅／台北報導〕旅天下(6962) 預計明年一月下旬掛牌上櫃，旅天下董事長李嘉寅指出，掛牌上櫃後，是旅天下的另一個階段的開始，將擴大國內、海外旅行社同業的合作，更會與同業以共好、共享、共利的理念共同合作、永續經營。

針對疫後紅利是否已消失，李嘉寅指出，出國旅遊已經是國人生活一部分，預估出境人次不會往下降，且在航空公司機位增加，明年出境人數可望較今年再成長，樂觀看待明年旅遊市場表現。

旅天下目前直營店1家，加盟店76家，再加上洽談中的店家，預計到年底加盟店突破80家，明年突破百家，旅天下目前直營店1家，加盟店76家，再加上洽談中的店家，預計到年底加盟店突破80家，明年突破百家，旅天下指出，目前對加盟店採取十到十五萬人的保障商圈，而未來中期目標是台灣各鄉鎮都有一家旅天下旅行社。

廣告 廣告

李嘉寅指出，上櫃交易是邁向資本市場的重要里程碑，掛牌後會有更多突破，目前加盟主以中小型旅行社為主，未來可望吸引中大型旅行社加入，旅天下與旅行社不是競爭關係，而是秉持「共好、共享、共利」的核心精神，與旅遊同業合作與資源整合，致力打造開放、互助的旅遊產業生態系。

旅天下前三季合併營收為 32.4億元，較 2024 年同期略為衰退 5.97%，主要受到市場結構變動與消費模式調整影響，但透過產品調整、團隊營運效率提升，稅後淨利達0.95億元，創下歷史同期新高，較 2024 年同期成長 24%，每股盈餘(EPS)達 4.06 元。前三季營收中，日本佔比50.81%、長程線28%、東南亞13.87%。

【看原文連結】

更多自由時報報導

82歲婦住進養老院才3週 長女接到「求救」衝到現場 才知母被「格格不入」

台股收盤》記憶體、台光電、台達電挑大梁 指數收漲61點

黃仁勳身旁神祕女子是誰？美媒點名再爆最大客戶晶片偷渡內幕

台新新光金還沒買夠！投信連6爆買逾76萬張 最大金主是它

