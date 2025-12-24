旅行社股添新兵！旅天下1月掛牌 EPS衝4元創高、全台門市年底破80家

旅天下（6961）今（24）日表示，隨著上櫃申請案獲櫃買中心董事會通過，預計於2026年1月掛牌，象徵品牌成立10周年的重要里程碑。旅天下董事長李嘉寅表示，掛牌後將是旅天下的新起點，未來將深化國內外同業合作，秉持「共好、共享、共利」的理念，推動永續經營。

疫後紅利不再？旅遊需求是否仍具續航力？

針對外界關心疫後旅遊需求是否回落，李嘉寅指出，出國旅遊已成為國人生活的一部分，預期出境人次不會下滑。隨著航空公司持續增加機位、航線恢復力道增強，明年出境人數有望再成長，對2026年旅遊市場維持審慎樂觀態度。

目前旅天下擁有直營店1家、加盟店76家，年底預計突破80家，明年將挑戰百店目標。公司對加盟門市採取10至15萬人口的保障商圈策略，並設定中期目標為「每個鄉鎮都有一家旅天下」。李嘉寅表示，掛牌上櫃後，加盟體系將吸引更多中大型旅行社加入，形成互補共榮的產業生態系。

營收微幅修正，為何獲利仍創歷史新高？

2025年前3季，旅天下合併營收為32.4億元，較去年同期小幅下滑5.97%，主因市場結構與消費模式調整。然而，公司透過產品組合優化與營運效率提升，稅後淨利反而成長24%，達9,586萬元，每股盈餘（EPS）達4.06元，創下歷史同期新高。營收結構中，日本線占比50.8%、長程線28%、東南亞13.9%，顯示旅天下在多市場布局的穩健基礎。

旅天下董事長李嘉寅表示，掛牌後將是旅天下的新起點。（劉芯衣攝）

新起點如何轉化為產業共享契機？

旅天下指出，上櫃不僅是邁向制度化經營的重要階段，更是推動產業共創的新起點。公司將以「旅遊門市＋產品雙軌加盟模式」為核心，深化供應鏈整合與通路合作，打造全台最具體驗感的一站式旅遊平台。從行程規劃、機票訂購到簽證代辦與Wi-Fi租借，旅天下欲讓旅遊準備成為「日常可及的服務體驗」，落實「旅客的旅遊好鄰居」品牌定位。

門市只賣旅遊？體驗經濟下的新服務想像是什麼？

公司同步推動門市空間多元化，除旅遊銷售外，未來將結合品牌行李箱展售、主題講座與旅遊講堂，轉化為具互動性的體驗場域。透過現場展示與活動交流，強化與旅客的品牌黏著度，並擴大門市經濟價值鏈。

在產品策略上，旅天下持續推動團體旅遊、自由行、主題旅遊、遊輪與獎勵旅遊等多元整合，並與國際航空公司、海外地接社、在地供應商建立合作網絡，持續擴大產品深度與廣度。公司也透過加盟機制，與全球在地旅行社共享資源，加速拓點與系統化發展，朝「國際連結型旅遊平台」邁進。

展望2026，旅天下能否開啟旅遊產業新篇章？

旅天下發言人許哲郎指出，明年營運成長將聚焦「機位採購擴充」與「加盟門市展店」2大策略。公司預計整體機位將成長1至2成，長程線合作成為營收關鍵；加盟門市則目標每年新增15家以上，並加強南北區布局。日本與歐洲仍為兩大市場主力，未來將深化長程線產品供給。

