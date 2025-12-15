旅行社首家！可樂旅遊獲 ISO 27001 國際資安認證

▲可樂旅遊領先業界，成為台灣首家取得最新版本之「ISO 27001:2022」國際資訊安全認證的旅遊業者，由SGS營運總監何星翰（左）親自頒發證書給可樂旅遊副董事長吳守謙（右）。（圖／可樂旅遊）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／台北 報導】可樂旅遊再創業界里程碑，正式成為台灣首家取得最新版 ISO 27001:2022 國際資訊安全管理系統認證 的旅行社。該項認證由國際權威驗證機構 SGS 進行審查，並於15日舉行授證典禮，由 SGS 營運總監何星翰親自頒發證書予可樂旅遊副董事長吳守謙，象徵可樂旅遊在資訊安全管理、旅客個資保護與交易安全等面向，已全面與國際標準接軌。

可樂旅遊表示，隨著旅遊服務高度數位化，旅客個人資料與線上交易安全成為企業不可忽視的關鍵課題。此次通過 ISO 27001:2022 認證，代表公司已成功建置一套具備制度化、可持續運作的資訊安全管理系統（ISMS），從政策規劃、風險評估、控管機制到內外部稽核，皆符合最新國際規範，展現對資訊安全的高度承諾與企業責任。

在資訊部門的主導與跨部門合作下，可樂旅遊近年持續強化資安治理，全面導入多項防護措施，包括身分驗證機制、嚴謹的密碼原則政策、端點防護與資安監控系統等，確保旅客資料在蒐集、處理與儲存各環節皆受到完善保護。可樂旅遊指出，完善的資安制度不僅是企業內部管理的重要基石，更是消費者選擇品牌時的重要信任依據。

可樂旅遊也進一步說明，旅遊產業高度仰賴線上平台與跨系統資料整合，當企業資安治理成熟度提升後，不僅能有效降低營運風險，也有助於強化與航空公司、飯店、海外供應商及各類企業夥伴的資料串接與商務合作意願，進而擴大長期營收動能。此次取得 ISO 27001:2022 認證，也象徵可樂旅遊在 ESG「公司治理」面向再向前邁進，使資訊管理更透明、風險控管更嚴謹，為旅客與員工打造更安心的服務與工作環境。

在取得國際資安認證之前，可樂旅遊即已超前部署，全面導入 FIDO 生物辨識技術，讓消費者可透過臉部辨識、指紋認證等方式，完成會員登入、身分驗證與交易流程，大幅降低傳統密碼外洩或帳號遭盜用的風險，兼顧使用便利性與安全性，提升整體數位服務體驗。

展望未來，可樂旅遊強調，資安並非一次性的投入，而是一項持續精進的長期工程。公司將持續以最高標準強化資訊安全韌性，深化數位治理，釋放永續經營價值，讓每一位旅客在規劃與享受旅程的同時，都能更加安心、放心地啟程，體驗每一趟精彩而無後顧之憂的旅遊旅程。