強化旅客個資保障，打造安心、永續旅遊服務體驗。可樂旅遊領先業界，通過國際驗證機構SGS審查，成為台灣首家取得最新版本之「ISO 27001:2022」國際資訊安全認證的旅行社，並於昨（15）日正式舉辦授證典禮，由SGS營運總監何星翰親自頒發證書給可樂旅遊副董事長吳守謙。該項認證象徵可樂旅遊已建置符合國際標準的資訊安全管理系統，展現公司在保障旅客個人資料與交易安全方面的高度重視。

可樂旅遊表示，在資訊部門的帶領與推動下，公司已建立更全面且長期運作的資安管理制度，並進一步導入身分驗證機制、密碼原則政策及端點防護等措施，以強化資訊安全，此舉不僅展現企業對敏感資訊處理的高度責任，更為消費者建立起值得信賴的堅實基礎。

可樂旅遊指出，旅遊產業高度依賴線上平台，透過公司提升整體資安治理成熟度，不僅促使更多企業夥伴願意進行資料串接與商務合作，也進一步擴大了長期營收動能，取得ISO 27001:2022認證，更象徵公司在ESG的公司治理面向再向前邁進，使資訊更透明、管理更嚴謹、風險更可控，為旅客與員工打造出更安心的環境。

在此之前，可樂旅遊已全面導入「FIDO生物辨識」技術，讓消費者可透過臉部辨識或指紋認證等方式，在登入會員、身分驗證及交易流程中，以更直覺且安全的方式完成操作，有效降低密碼外洩與帳號遭盜用的風險。未來，可樂旅遊將持續以最高標準強化資安韌性，釋放永續價值，讓旅客都更能安心、放心地享受每一精彩趟旅程。

原文出處：旅行社首家！可樂旅遊獲ISO 27001認證 資安標準全面接軌國際

