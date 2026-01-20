旅行社：台灣房價高 景點普 應發展特殊島嶼觀光
去年航空全年客運量逼近疫情前五九九二萬人次，但來台國際客數卻不見明顯增加。旅遊業者直言，台灣房價過高、景點普通，無法吸引更多國際客來台，重遊客優惠成效恐也不好，應重點發展具特殊性的島嶼觀光。
中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，台灣經濟超韓追日，觀光業投資卻少，賴政府如今喊出「部部都是觀光部」，要求跨單位合作整合，卻沒有實質作法，如果預算暫無法增加，加上大陸觀光遲未開放，至少東南亞簽證應更寬鬆，另也應加強建設中南部機場量能。
晴日旅遊總經理黃清凉指出，國內房價太高，導致國人不願留在台灣進行國旅，且國內景點沒特色，國際觀光客來台多只能看台北一○一、中正紀念堂。
黃清凉說，先前不少國際觀光客喜愛前往花東旅遊，但花蓮近年不斷因颱風、地震，地質景觀毀損、交通不便，導致國際客銳減，重創當地觀光發展，若無法盡快恢復，就算是提出優惠盼吸引國際重遊客，成效恐也不佳。
晴天旅遊董事長陳依福則認為，若想吸引更多國際觀光客來台，可利用「島嶼特殊性」，例如蘇格蘭丹地，雖不屬於島嶼，但其周邊的海洋生態或遠離大陸的蘇格蘭群島，擁有豐富生態環境及獨特維京文化；台灣島嶼地貌景觀與周遭較無太大差異，但以文化來說，馬祖、蘭嶼有其特殊性，是可發展島嶼觀光的地方。
