旅行社、飯店也參戰 最低2折起

一年一度的「ITF台北國際旅展」除了是民眾撿便宜的好地方，更是觀光業者衝刺業績的殺戮戰場。雄獅旅遊端出「天天驚喜」，周一到周五可搶折扣、搶旅遊單品、搶團體，還有折扣碼可領；台北君悅、台北遠東香格里拉今年都祭出全年最殺優惠，狂到殺破2折。

明年行事曆已經公布，共9個連續假期，農曆新年則是連放9天，難得放長假的機會，旅行社當然不會錯過，尤其長線更是重點。雄獅端出生必去一次的夢幻「太陽祭13日」，造訪世界七大奇景的馬丘比丘，過年「銀海郵輪17日」造訪達爾文的生態殿堂－加拉巴哥群島，來趟頂級遊輪的探索之旅，適合進階挑戰。

針對精打細算旅客，可樂旅遊規畫「萬元有找專區」，首推「曼谷自由行5+1日」，搭乘長榮航空直飛曼谷，入住精品旅店，每人最低只要9999元，「首爾清州可樂GO、樂天世界5日」每人最低只要8999元，就能走訪星空圖書館、盤浦大橋彩虹噴泉，體驗首爾魅力。

飯店業當然也不會錯過搶錢機會，住宿券與餐券絕對是促銷重點。晶華酒店強打每張3000元聯合住宿券、可依不同張數任選入住晶華、晶英、晶泉、捷絲旅，並加碼「買十送一」，年年熱賣的柏麗廳與泰市場自助餐券以及三燔壽喜燒與鍋物券價格也持續下殺。

雲朗集團聯合住宿券每張2200元，可自由選擇入住旗下飯店或特色旅宿，最低享1.7折超值優惠，今年更首度開放9張券即可入住「蘇卡利‧漫活」，享一泊三食全包式奢華體驗，若選君品酒店或雲品溫泉酒店含早餐方案，即享早餐延長至中午，可悠閒地享受晨間食光。

漢來今年首度推出「線上旅展」，旗下三館聯手於線上及實體旅展同步祭出限時限量超值住房方案，高雄漢來主打「買越多、折越多」，每張最低約定價24折僅3488元，台北漢來推出精緻客房含島語早餐，每晚約定價34折，只要5888元，漢來日月行館平日一泊二食住宿券21400元，即可輕奢入住。

餐券方面，台北君悅酒店集結館內凱菲屋、彩日本料理、茶苑三間自助餐及Ziga Zaga、寶艾西餐廳、Cheers歡飲廊及漂亮廣式餐廳，推出共14款餐券商品，自助餐廳十張套券組最低68折起，每周二下午1點限量餐券買一送一，同步加碼兩人同行65折餐券搶訂。

台北遠東香格里拉與Mega50餐飲及宴會則祭出全年最殺優惠，「豪華客房雙人平日住宿含兩客早餐」下殺19折，僅需5199元即可享受五星奢華度假，折扣最深的ibuki日本料理「海陸鐵板雙人套餐」享57折，遠東Cafe自助餐「周六、周日下午茶十客組」也打到7折。