旅行社2025年業績帶勁

2025年出境旅遊需求持續攀升，多檔旅行社昨（9）日公告去年營收大豐收。雄獅（2731）公告去年營收300.28億元，疫後首度營收重返300億元大關，年增6.83%，創下歷史次高紀錄。五福去年營收達87.6億元，年增15.8%，刷新歷年營收最高紀錄。山富全年營收67.19億元，年減1.73%，創掛牌以來歷史次高。

雄獅公告12月營收22.38億元，年增9.33%，創同期新高，第4季營收76.27億元，年增9.8%，全年營收重返300億元大關。公司表示，主要受惠疫後旅遊需求全面復甦，及全面調整產品結構後，延續強勁成長動能，即便大陸市場尚未恢復，仍有亮眼表現。尤其長程線、高端客製團及深度主題旅遊的占比持續提升，有效帶動客單價與毛利率升高。

雄獅2025下半年，在暑假、新增國定假日的連假效應、普發現金等效應發酵下，旅遊旺季動能延續，12月也因耶誕假期、跨年慶典及冬季旅遊的需求帶動下，推升整體營收。

五福去年12月營收6.33億元，年增18.4%，主要受惠於日本、韓國冬季旅遊暢旺、參團人數較同期大幅成長，郵輪表現亦亮眼。五福表示，2025年達成全年「12連紅」，顯示公司從內部系統升級到外部通路布局，已全面轉化為強勁營收動能。

展望後市，2026年首季出境旅遊市場利多包含九天春節連假、部分大學更有長達65天「史上最長寒假」，農曆春節銷售熱度維持高點。季節性商品包含春季賞櫻、立山黑部雪牆行程，五福旅遊提早開賣並搭配早鳥優惠，訂單能見度至第2季。

山富公告去年12月合併營收4.78億元，年增22.87%，累計全年營收67.19億元，年減1.73%，創掛牌以來歷史次高。山富表示，全年營收小幅下滑，主要仍受航空票價隨市場供需回歸常態而下修影響。

