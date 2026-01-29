旅行社AI推薦出包！旅客飛澳洲找祕境溫泉 結果真的泡湯了

澳洲一間旅行社用AI撰文推薦了不存在的祕境溫泉，讓不少旅客撲空。示意圖，非當事地點。（取自Pexels）

澳洲一家旅行社日前在旅遊網站推薦一處位於塔斯馬尼亞島北部、號稱隱身森林中的「寧靜祕境溫泉」，吸引大量遊客前往朝聖，沒想到抵達當地後才發現，地圖上根本找不到這個地方，真相曝光後讓人相當錯愕。

根據《CNN》報導，這篇旅遊文章介紹所謂的「韋爾德伯勒溫泉」，形容它是登山客最愛的靜謐天堂，位於塔斯馬尼亞東北部森林深處。實際上，當地確實有一個名為韋爾德伯勒的小鎮，距離朗塞斯頓市約110公里，卻從不曾有溫泉。

溫泉在哪？旅客一個接一個找上門

當地韋爾德伯勒旅館老闆普羅伯特表示，從去年9月開始，陸續接到旅客來電詢問溫泉位置，起初只有2、3通，後來幾乎天天都有電話，甚至有人直接開車前來詢問，讓她相當困惑。她笑說，只能一再回答「如果你真的找到那個溫泉，我請你喝啤酒」，因為當地唯一的河流不但沒有溫泉，還冷到刺骨，通常只有穿著防寒衣的淘金客才會下水。

事件引發關注後，涉事旅行社坦承，這篇文章是由AI生成的行銷內容，並承認「AI完全搞錯了」。業者表示，行銷內容由第三方製作，自己因出國未即時審核，才會讓錯誤資訊上線。文章目前已下架，但風波已擴散。

AI旅遊推薦真的可信嗎？

澳洲南十字星大學旅遊學者哈迪指出，AI已大量被應用在旅遊產業，約有37%的旅客會透過AI取得行程建議，甚至比旅遊評論網站更受信任。但她也提醒，AI容易產生「幻覺」，研究顯示，高達90%的AI行程內容可能存在錯誤，在偏遠地區甚至可能帶來安全風險。

