旅行箱列標準局檢驗商品範圍

春節將近，國人旅遊熱潮也正式啟動。外出踏青或跨城返鄉時，「旅行箱」向來是多數民眾收納行李的必備良伴。然而旅行箱在長時間與地面摩擦的拖行過程，因旅行箱結構瑕疵或使用不慎而造成零件缺損，都可能影響旅遊行程的便利性，甚至造成不必要的困擾。鑑此，經濟部標準檢驗局基隆分局提醒民眾，挑選旅行箱時務必注意品質細節，並掌握正確使用小秘訣，讓整趟旅程更輕鬆安心。

標準局基隆分局表示，「旅行箱」商品已列屬應施檢驗商品範圍，應完成檢驗程序後，始可進入國內市場，消費者在選購及使用「旅行箱」時，應注意下列事項：1、選購時應注意產品是否貼有「商品檢驗標識」(圖例：如相關照片 )之旅行箱。2、應檢視外包裝中文標示的完整性，如廠商名稱、地址、電話、尺寸、裝載重量、製造日期、產地等資訊，是否完整清晰，勿購買來源不明之產品。3、注意旅行箱外觀應無破損、傷痕，如有金屬組件不得有生鏽、毛邊等現象，並留意箱體有無刺鼻異味，勿過度裝載。拉鍊使用是否順暢，扣件是否牢固，輪子行走是否可流暢滑行；拉桿收起或拉出是否順暢無礙。4、使用前應熟讀標示之使用方法及注意事項，有關各部分之操作應確實依使用方法、注意事項或警告內容執行，以確保安全。

基隆分局呼籲廠商應落實商品安全性與標示正確性，以維護消費者權益，並提醒民眾對所購買之商品多一些瞭解，在使用時就有多一分安全保障。消費者可至標準局網站「商品安全資訊網」項下查閱。