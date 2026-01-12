旅行「穿舊衣褲」丟了當地買新的 實用？掀網熱議

帶舊衣褲去，到了當地再買新的。（圖／資料畫面）





最近旅遊旺季，有網友就分享出國實用招數，會刻意穿舊的內衣褲出國，趁著旅遊那幾天丟棄，到了當地再買新的服飾，回國就不必洗衣且行李更輕，引發網友熱議，有人認為這作法很實用根本天才，但也有一派的人認為這樣是在給人添麻煩很不好。

一件件要穿的衣服收拾裝箱，準備出國玩拍美照，不過如果這樣，通常出發前行李就會很重，如果在當地又有買東西，可能會面臨裝不下的窘境。

近日有網友分享一招，就是旅行都帶舊衣褲去，到了當地再買新的，丟一買一這樣重量就不會更重，甚至可能更輕。

這樣的說法引發熱議，有一派認為，這樣的方式很實用，完美詮釋美美的斷捨離。但也有人認為這樣是製造別人的垃圾，不太好。如果真的要丟棄，台灣路邊就有舊衣回收箱，也不會太麻煩。

