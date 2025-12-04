旅途中「7種物品」竟然最髒？專家：1物別放床上、水壺這樣洗





空服員曾直言「旅途3件事」千萬別做，甚至用「噁心到無法原諒」來警示出遊可能面對環境「髒兮兮」的狀況！專家也曾指出旅遊結束「7種物品」最髒可能危害健康，需優先處理！

旅途「3件事千萬別做」

「每日郵報」曾報導空服員雪兒達拉斯（Cher Dallas）透過影片提醒「旅途3件事千萬別做」，包括：

旅途禁忌1：行李箱放床上

行李箱輪子一路滾過機場、廁所地板，甚至置身過「超髒」機艙行李櫃，雪兒甚至直言，裡面甚至曾經發生母乳外漏的狀況：「想到就夠噁心了」。因此，打包或打開行李箱時，絕對不能放在床上。



旅途禁忌2：鞋子、衣服帶進房間

雪兒回家第一件事會先脫鞋，尤其她曾被嘔吐過的工作鞋污染過：「絕不可能踩進房間地毯」。同時她也不會穿著搭機衣服上床睡覺。



旅途禁3：頂著髒頭髮上機

雪兒說明「飛行過程頭皮會同時變油又乾，所以頭髮會看起來又油又髒」，她進洗手間看到自己油膩膩的樣子真的受不了，因此搭機前她一定會洗頭，或乾脆綁成貼頭皮造型。

旅途回家「7大物品最髒」？

此外許多專家也提醒旅遊回家超多人沒清，卻天天摸的物品。《華爾街日報》引用美國清潔協會專家潔西卡艾克（Jessica Ek）和內科醫師基斯羅奇（Keith Roach）的提醒，旅行結束後，需優先處理的裝備，呼籲大家多注意，要記得和「髒兮兮」分手：

旅途回家「7大物品必需清潔」:



1. 盥洗用品與牙刷

清潔協會專家Jessica Ek提醒：

• 盥洗用品帶著濕氣就收起來（是細菌和黴菌完美溫床）。

• 旅行中使用的乳液、洗髮精瓶等，收拾前最好先擦拭瓶口和瓶身。

• 牙刷、肥皂等，在放回收納盒前應完全晾乾，避免潮濕環境讓黴菌累積。

• 如果肥皂等盥洗用品使用頻率高，最好先沖洗乾淨，再擦乾晾好，才能保持清爽衛生。



2. 頸枕

頸枕因為長時間接觸肌膚，易累積死皮細胞，時間久了上面易積累細菌愛吃的人體皮脂、皮屑與汗水，內科醫師Keith Roach指出，這樣不僅令人不適，還可能散發異味。

• 頸枕和枕套可拆開：建議用洗衣機輕柔模式清洗。

• 枕芯和外層縫在一起：建議整顆透過冷水清洗。



3.手機與耳機

Jessica Ek特別提醒注意手機的衛生「手機的細菌比馬桶座多10倍」：

• 設備（手機）變得黏膩或沾滿碎屑，建議先用乾淨的布與濕紙巾擦拭後，再用消毒濕巾清潔，之後再讓手機自然風乾。

• 耳機可用少量酒精或棉花棒輕拭，但務必注意避免酒精夜體滴進開孔與插口，損壞裡面的零件。

旅途中「7種物品」竟然最髒！專家提醒清潔方式。圖片來源：pexels

4. 行李箱

行李箱擺放與滾動在洗手間、候機室等環境中，外殼易沾髒污。Jessica Ek建議：

• 可先使用抗菌濕巾擦拭外殼，再用吸塵器吸除箱內的灰塵與碎屑。

• 行李箱仍有異味，可用小蘇打粉加水調成糊狀塗抹，幫助除臭。

• 聚酯纖維、尼龍、帆布或棉布等材料製成的手提袋和旅行包，通常可以洗

若採取以上步驟仍有異味，代表該換行李箱。

5. 水壺

Jessica Ek提醒，旅行途中就需定期清洗水壺，研究曾指出「清洗不徹底的水瓶容易成為細菌聚集地，長期下來可能增加食源性疾病風險」，小心「吃出病菌」。

• 每天最好在飯店洗手槽簡單沖洗，放在毛巾上晾一晚。

• 瓶底有黏黏的生物膜，可加少量洗碗精或洗手液，再倒入清水旋緊瓶蓋用力搖晃，有助於分解附著的污垢。

• 除了清水外，也應使用肥皂與清潔海綿的摩擦助力，才能清潔到內部很難接觸的地方。

• 可使用細長刷或吸管刷清理水壺吸嘴或吸管狹窄處，或者避免使用吸管設計的水壺。



6. 包包

英國Initial Washroom Hygiene研究發現「約兩成包包細菌量比馬桶座還高」，最髒的甚至超過五倍。英國清潔公司技術經理Dr. Peter Barratt認為，關鍵在於多數人不會定期清潔包包，使細菌累積。

• 平時應避免讓包包直接接觸地面，可利用掛勾保持懸掛狀態。

• 常常用酒精消毒包包。

7. 鞋子與鞋帶

旅行穿的鞋子最常讓人忽略。鞋子所沾附的病菌量遠高於多數人想像，重症專科醫師黃軒醫師也曾分享「鞋面可能有數十萬個細菌，有時鞋底甚至會附著糞便相關病菌，鞋帶也可能因拖曳磨擦而沾滿細菌」。

• 回家不把外出鞋穿進室內，最好在門外固定位置放好，並區分室內與室外鞋。

• 清潔方法依材質不同，帆布或人工皮革鞋可低溫機洗（依製造商建議清潔）。

• 鞋底可刷洗消毒，鞋帶拆下浸泡，鞋帶孔可用棉花棒清理。

• 綁鞋帶前後記得洗手，保持衛生。

希望大家都能出門回家開心玩耍的同時，多注意衛生清潔，一起保護身體健康。

