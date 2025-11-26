旅途第一餐就該來點肉！日本岡山車站內牛排專賣店現烤牛排配Q彈米飯，邊吃邊調整熟度的趣味體驗～

日本岡山｜ステーキの店 吉備 さんすて岡山 店

抵達日本岡山的第一餐，直奔岡山車站共構的「さんすて岡山」南館2樓來大啖美食，

看了吉田社長的牛排照片整個被燒到，特地把ステーキの店 吉備(吉備牛排)排入行程，

地點非常好，交通便利外，吃完還能順便逛「さんすて岡山」。

ステーキの店 吉備(吉備牛排)以牛排搭配石鍋飯為主，很單純的吃法，

牛肉部位、份量等都可依需求選擇，上桌後也可以自己調整熟度，相當自由。

來的時候時間還早，直接當了第一組客人。

上菜前先端上一壺漬菜，很意外地沒想像中的鹹，

吃起來清脆清爽，搭配牛肉吃很解膩，大家默默的把整罐吃光光。

每份定食都有附一鍋石鍋飯、味噌湯、沾醬。

日本的米飯就是特別好吃，閃亮亮的含水量又高，平時不太吃飯的我每次到日本都吃光。

桃太郎ビーフ もも肉ステーキ用的是岡山產的桃太郎牛肉，取自牛後腿部位，

脂肪與瘦肉的比例恰到好處，肉味濃郁卻又不會過於油膩。可惜外層烤的稍微焦了點。

ヒレステーキ是牛菲力，所以價格上稍高了一點，被譽為牛肉中最嫩的部位，

肉質細緻、油脂少，牛肉的清甜味展露無遺。

可自行在石板上調整熟度。

ステーキの店 吉備(吉備牛排)以牛排為主，但也有一道豬肉料理，

讓不吃牛肉的朋友還有其他選擇。

ピーチポーク トンテキ是岡山產的豬肉又叫桃子豬，豬肉吃起來紮實中又帶有柔軟，

不會太乾口也沒有豬臭味，表現還不錯。

雖然吃牛排沒什麼神奇之處，但在ステーキの店 吉備可以品嚐到岡山特產的豬肉以及牛肉，

搭配石鍋飯簡單卻美味，感受不同的牛肉肉質所帶來的味蕾觸動。

ステーキの店 吉備 さんすて岡山店

所在地址：日本岡山縣岡山市北區驛元町1-2

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-22:00

店家電話：086-233-7060

文章來源：Irene's 食旅．時旅