旅途總是肚子卡卡？專家曝「旅行便秘」原因 5方法預防措施

專家表示，「旅行便秘」的現象相當普遍，民眾可以做好準備，以防腸胃不適影響旅程。示意圖／Photoac

好不容易出國旅遊，卻總因為便秘不舒服毀了這趟旅程嗎？其實旅行期間，或旅行後暫時性排便減緩的現象「旅行便秘」非常普遍，雖然這一術語在文獻中沒有被認可，但臨床上是一種常見狀況，而且有跡可循。

根據外媒《CNA Lifestyle》報導，「旅行便秘」實際上被認為是與旅行相關的環境或行為變化引起的急性或繼發性便秘，誘因包括：體力活動減少、脫水和作息紊亂，而這些因素最快可能在你搭乘交通工具的途中就出現。醫師指出，長途飛行意味著長時間久坐，這會降低結腸蠕動；乾燥的機艙空氣也會導致身體迅速脫水，使大便變硬；時差、飲食會影響生理時鐘，排便就會變得不規則。

胃腸病學家也表示，飲食習慣的改變，例如：喝水量和纖維攝取量減少，在旅行期間很常見之外，旅客接觸新的環境、食物和水同樣會改變腸道微生物群，進而擾亂腸道功能，再加上旅途常見的心理壓力和焦慮感也會加重便秘的發生。

為了能避免「旅行便秘」的風險，專家建議旅客可以採取一些方式達到預防和控制便秘：

第1點：慢慢增加水分和纖維的攝取量，以免一次過多導致腹脹，避免飲用含酒精、咖啡因的飲料，以防身體脫水，可用「尿色偏淡黃」當作水分是否足夠的依據。

第2點：在旅行前調整睡眠習慣，尤其是有跨時區的旅程，養成平靜的睡前習慣，有助身體更容易適應。

第3點：準備一些對腸道有益的食物，像是方便攜帶的纖維來源，例如果乾、小包裝堅果，必要時也可以準備藥物來緩解症狀。

第4點：旅客可以盡可能在旅途中加入運動，即使是散步、伸展身體、走樓梯。

第5點：旅途中保持規律的作息時間，專家建議可以利用人體的胃結腸反射，即飯後自然排便的衝動，提前規劃廁所位置或路線，也可以減輕焦慮，使排便更加容易。

專家指出，雖然作息規律改變時，2～3天不排便屬正常範圍，但如果有超過一周未排便、腹痛、嘔吐、脹氣、排便出血、不明原因體重減輕、糞便外型有變化、疲勞和頭暈等症狀，建議立即就醫釐清是否有更深層的問題。



