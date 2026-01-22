旅遊不便險新制，4月起限購限賠。圖為桃園機場出境旅客在保險櫃台前詢問或投保旅遊平安險。（本報資料照片）

旅遊不便險有新制！金管會表示，產險公會預計4月1日建置「旅遊不便險通報平台」，未來旅遊不便險如採「定額給付」不便險，消費者將被限購、理賠也會限額，例如單一公司只能買1張、全部只能2張，其他像是理賠也有上限，如班機延誤限額6000元，但延誤時間拉長可累進給付，最多1萬2000元。

金管會保險局副局長蔡火炎表示，旅遊不便險限額理賠並非金管會強制介入，而是產險公會基於核保考量、風險控管以及「損害賠償」精神，自發性規範。此項新規也只限於「定額給付」的保單，如果是「實支實付」的不便險，因理賠都要提供單據，不在這次限制內。

旅遊不便險的承保理賠範圍分為6大類，包括旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失、旅行文件損失等，通報平台上線後也都會有限額，例如行李延誤、行李損失等定額理賠上限多為6000元。班機延誤可累進給付，一般而言如果延誤4小時內，最多理賠6000元，滿8個小時就可以再加碼，但最多也只有1.2萬元。

金管會統計，旅遊綜合險與不便險民國112年投保307萬件、保費收入12.2億元；113年投保479萬件、保費21.2億元；去年前11月已有544萬件、保費28億元，成長速度相當驚人。

金管會表示，民眾春節旅遊時，仍可考慮投保不便險作為保障，如果遇到「班機延誤」延誤期間需額外支出之膳食、住宿及往返機場與住宿地點間的交通費用，保險公司予以理賠。若遇特定事故「旅程更改」，例如機場罷工、天災等須更改預定旅程，所增加交通或住宿費用保險公司也會予以理賠，民眾可視需求評估投保旅遊相關保險，讓旅遊更安心。