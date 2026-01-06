旅遊不便險設投保上限 一人最多僅能購買2張

出國前臨時在機場加買旅遊不便險，未來將受到限制。產險業規畫於今(2026)年4月建置旅遊不便保險通報平台，全面納管投保張數與保額上限，未來不論透過哪一種通路投保，每人最多只能購買2張旅遊不便險，且同一家保險公司限買1張。

旅遊不便險屬旅遊保險的附加保障，常見承保內容涵蓋旅程取消、旅程更改、班機延誤、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等6大項目，實務上多搭配旅遊平安險或旅遊綜合險一併投保。不過，部分商品允許單獨銷售，甚至可在登機前在機場櫃台即時投保，使保險行為脫離原本的整體風險控管架構，也成為監理關切的重點。

隨著通報平台上線，投保行為將首度納入跨公司、跨通路的即時查核機制。日後不論民眾選擇單獨投保旅遊不便險，或作為旅平險、旅綜險的附加保障，只要涵蓋上述6大不便事故，投保紀錄都會即時回傳平台，保險公司於核保時即可掌握完整投保情形，避免重複加保。

在保額規範方面，針對定額給付型旅遊不便險，單張、單程保單的班機延誤、行李延誤與行李損失，最高給付金額一律為新台幣6,000元，旅行文件損失上限為3,000元，打破過去由各家業者自行訂定給付額度的作法。其中，班機延誤因屬時間性風險，仍可採累進式給付設計，單張保單最高出險金額為1.2萬元；若民眾購入2張不便險，單程班機延誤的最高理賠金額則為2.4萬元。

爭議較多的機場櫃台即時投保，同步納入新制規範。依產險公會修正的「個人海外旅遊不便險」參考條款與配套措施，機場販售的定額給付型不便險，全面採取即時連線通報，保險公司可於核保當下查詢投保紀錄，避免民眾在短時間內重複投保。

此波制度調整與「公平待客」相關申訴有關，有民眾反映，旅遊不便險的給付條件與理賠認定方式不夠清楚，且定額給付商品在缺乏整體控管下，可能出現多張保單疊加的情形。因此，金管會要求業者檢討條款內容，並補強核保制度，降低消費爭議。

金管會指出，旅遊不便險本質屬財物損失賠償性質，實際損失金額具有可衡量性，若藉由多張定額給付保單疊加，可能產生理賠金額高於實際損失的「超額理賠」狀況，與保險「損害填補」的基本原則不符。藉由比照旅遊平安險的通報制度，能讓保險公司在核保階段即掌握完整資訊，降低制度風險。

