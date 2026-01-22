旅遊不便險 4月起限買二張

金管會表示，產險公會考量旅遊不便險的損害填補原則，針對定額給付型商品的通報平台正在建置中，預計今年4月1日起通報機制，保戶在同一家產險公司限買一張、全業界限買兩張。

根據金管會保險局統計，近三年保險業旅遊保險需求不斷攀升，截至去年11月底止旅行綜合保險及旅遊不便險共544萬件、保費28億元，其中保費較2024年全年度成長逾30％。

保險局副局長蔡火炎昨（22）日表示，根據近三年旅遊保險保費及件數情形顯示有逐年攀升趨勢，整體保險業2023至2025年截至11月底，旅平險件數分別為623萬、856萬及906萬件，保費分別為37.5億、48億和50.4億元，理賠率則分別是5.5億、7.7億和7.8億元；旅行綜合保險含旅遊不便險方面，2023至2025年前11月件數分別為307萬、479萬和544萬件，保費為12.2億、21.2億和28億元。其中又以旅綜險含不便險成長率為最高。

蔡火炎說，產險公會今年針對定額給付型的旅遊不便險進行核保上的規範調整，建立相關通報機制，若產險公司接收到保戶投保，便能在通報平台上查到保戶同月的投保狀況，公司可自行評估是否承保，但針對此類型的旅遊不便險有張數限制，一家產險最多針對同一保戶承保一張、整體產險業針對同一人最多承保兩張，考量回歸最低損害填補原則。

