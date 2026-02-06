旅遊刷永豐卡拿萬元 全支付綁富邦卡贈15%

春節採買、出遊進入高峰，支付業者強打各項優惠。永豐銀行主打旅遊回饋，刷卡滿額最高送1萬元，訂閱指定商店回饋15%；全支付與台北富邦聯手狂撒15%全點，再抽日本、韓國雙人來回機票；OPENPOINT點數生態圈好康滿滿，icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡、線上支付OPENPOINT行動隨時取組合，最高拿16%。

即日起至3月底，持永豐信用卡於特選旅行社、旅遊平台、航空公司及免稅店消費滿10萬元並完成登錄，即贈700元刷卡金，分期每滿1萬元加碼100元，每戶單月最高送1萬元；3月底前於海外實體店面以外幣消費刷滿4萬新台幣，回饋3%刷卡金，刷圓、韓元再加給1%好康。

6月底前使用永豐幣倍卡於海外購物，享2%現金回饋無上限，國外實體消費、指定網購交易及指定旅遊通路額外拿4%現金回饋。新戶再加贈國外實體消費4%刷卡金，合計最高回饋10%。

同時推出「永豐訂閱仔生存方案」，6月底前刷永豐卡單月訂閱「2間以上指定商店」且各別消費滿100元，完成登錄每月回饋5%。首次訂閱「任一間指定商店」且交易100元再給10%，合計單月最高回饋15%。指定通路涵蓋學習、數位、娛樂、保健、寵物、公益及遊戲等7大領域，包含AI工具Chat GPT、追劇神器Netflix及Disney+皆適用，滿足卡友全方位需求，居家過年也能很有趣。

全支付攜手台北富邦加碼新春優惠，即日起至2月28日使用全支付結帳單筆滿888元，福利層層疊加，最高領15%全點，還有機會抽中市值約4萬元的日本、韓國雙人來回機票。同時集結「百大品牌」規畫常態活動，串連年節期間多元生活消費場景，像是精選市場、品味饗樂、旅遊假期等，消費即可獲得原活動提供的5%全點；若結合本次新春活動的5%回饋，以及富邦信用卡5%加碼，輕輕鬆鬆賺進15%全點。

OPENPOINT點數生態圈即日起放送icash Pay、中國信託uniopen聯名卡好康， 3月底前每月5、15、25日，以icash Pay綁定中國信託uniopen聯名卡線上支付OPENPOINT行動隨時取優惠組合，最高回饋16%。2月13日至2月22日購入「CITY系列馬年馬上好運888元」指定CITY系列飲品組合，且於3月31日前將購入的組合商品全數兌換完畢或轉贈親朋好友，有機會抽中「星宇航空指定航班機票」。

