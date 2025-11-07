旅遊升級兼具農業、觀光發展 李柏坊議員：豆渣循環創無毒農業

【記者范文濱／桃園報導】

桃園大溪旅遊再出發！市議員李柏坊市政總質詢中表示，希望市府能在大溪區積極串聯在地景點與特色活動，打造有故事、有亮點的遊程。今年以「帽子天后」鳳飛飛為主題的花彩節，展區融入帽子與金曲元素，把花田變成藝術舞台，將讓前來遊客賞花同時感受大溪獨特文化。

李柏坊議員指出，慈湖景區應持續改造，慈湖紀念雕塑公園風景優美，是北橫觀光重要門戶。建議園區加入夜間經濟元素，舉辦水舞、燈光秀，夜遊也充滿新鮮感。應保留有價值銅像，其餘移至園區步道兩側，打造迎賓大道，提升遊客體驗。

廣告 廣告

大溪不只觀光亮眼，在農業永續發展上也有亮點。李柏坊議員說，大溪位於石門水庫水質水量保護區，擁有優質水源與良好環境條件，適合規劃無毒友善農業，保障農產品安全，並符合碳足跡與ESG永續理念。大溪稻田收穫後原申請景觀綠肥，現改為輔導青農種植黃豆，供豆乾業者使用，豆渣、豆粕可作畜牧飼料，形成完整循環農業。

李柏坊議員讚許表示，市府經發局推動豆渣再利用計畫，建立完善豆品生態系統，是城市循環經濟標竿典範，並與養豬協會合作，製作「桃園黃金豬」飼料，兼顧環保與經濟效益，獲2024天下城市治理卓越獎經濟成長組首獎，誠屬地方榮耀。

李柏坊議員強調，觀光與農業結合，遊客不僅可以採果、體驗田園，也能了解永續農業理念。串聯景點、特色活動與永續產業，除豐富大溪旅遊，也提升桃園在文化、觀光與循環經濟的亮點，打造成國人每季都想造訪的旅遊熱點。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光