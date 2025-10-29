旅遊回台小心！「這類化妝品」入境嚴抓 販售最高罰百萬元

不少民眾出國會購置大量保養品或化妝品，食藥署再次提醒，若相關產品以玻璃安瓿瓶裝的，要先申請核准才行。財政部關務署也指出，旅客自行攜帶輸入玻璃安瓿保養品，得填具「化妝品貨品進口同意申請書」及併附相關資料向食藥署申請專案輸入，且該類化妝品限供自用不得販售。若有違反規定者，處新台幣1萬元以上，100萬元以下罰鍰。

衛福部強調，民眾從國外帶回來的食品、藥品、醫療器材、化妝品僅限個人自用，其中攜帶化妝品回國，應留意海關「入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法」等規定。若購買以玻璃安瓿(AMPOULE)為容器之個人自用化妝品，需向食藥署申請核准後方可輸入。

食藥署補充，國外旅行購買的個人自用化妝品，不得供應、販賣、公開陳列、提供消費者試用或轉供他用，若有違反規定者，依《化妝品衛生安全管理法》第23條處新台幣1萬元以上100萬元以下罰鍰。此外，國外購買的化妝品無中文標示，如果使用後導致刺激、過敏、紅腫等肌膚傷害，需自行向國外求償。

關務署也詳細列出玻璃安瓿容器化妝品入關詳細規定，指出部分民眾因個人自用之需求，旅客自行攜帶輸入玻璃安瓿保養品，得填具「化妝品貨品進口同意申請書」及併附相關資料向食藥署申請專案輸入。

且旅客攜帶玻璃安瓿保養品入境時，應取得食藥署簽發之專案許可文件，並於入境時主動經由紅線檯（應申報／通關諮詢）檯通關，向海關申報查驗，由海關依食藥署許可品項及數量，辦理徵（免）稅放行，或就超逾許可品項及數量部分辦理退運手續。

關務署進一步指出，若食藥署審查程序尚未完成或尚未簽發許可文件，海關難以當場驗放者，得暫時寄存於海關倉庫，由旅客本人或其授權代理人，於入境之翌日起1個月內(必要時得申請延長1個月)，持憑海關原發收據、護照及專案許可文件，向海關辦理入境旅客留關待辦行李提領手續。

