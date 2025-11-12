旅遊回家別急著收行李箱！ 專家：「這些物品」也要記得清潔

專家提醒，應該將行李外部、內部清潔過後，確認是乾燥狀態，再將其收起來。（示意圖／photoAC）

出國玩一趟回家，除了整理衣物、戰利品外，也應注意行李箱外殼與輪子可能沾滿看不見的細菌、黴菌，若直接收進櫃子裡，恐怕會把旅途的髒汙一併帶回家。據外媒《每日郵報》（Daily Mail）報導，美國清潔協會專家傑西卡（Jessica Ek）與紐約長老會醫院內科醫師基思（Keith Roach）便分享了5個正確清潔行李的方法：

1、晾乾盥洗用品、行李箱

傑西卡指出，若直接將處於潮濕狀態的盥洗用品、行李箱收起來，就會滋生細菌、黴菌或其他「你不想看到的東西」。

2、清洗頸枕

基思表示，頸枕會沾上皮膚油脂和角質，時間久了味道會變得難聞，如果頸枕有可拆卸的枕頭套，可以選擇拆下來清洗；若沒有，則建議直接清洗整顆頸枕。

3、清潔手機和耳機

傑西卡說到，可以先用乾淨的布擦拭手機表面，再用消毒濕紙巾清潔，最後讓它自然風乾；至於如何清潔耳機，她建議使用消毒濕巾或以少量酒精來擦拭，避免液體接觸開口或插孔。

4、清潔行李箱

傑西卡提醒，可以使用抗菌濕紙巾來擦拭行李箱外殼，接著用吸塵器清潔行李箱內部，要是有異味殘留，可將小蘇打粉加水調成糊狀塗抹。

5、用清潔劑清洗水壺

「你真的應該在旅行途中就進行清潔，而不是一周後回家才洗。」傑西卡強調，清洗水壺時，務必用「水、清潔劑和摩擦力」，才能深入較難清除的部分；如果要洗吸管等配件，應使用細管刷，或是直接選擇沒有吸管設計的水壺。

