開心出國玩回來，別帶回一堆「隱形紀念品」還不知道！旅遊、出國玩回家，很多人第一件事是迫不及待地整理行李箱，也有人乾脆把行李箱丟在一旁喘口氣。但小心了！在旅途中接觸過的公共空間物品，可都是看不見的「細菌大軍」的溫床，尤其有7樣東西最髒，若忽略清潔，很可能變成細菌、黴菌開趴踢的最佳溫床。

《華爾街日報》報導，美國清潔協會專家Jessica Ek和內科醫師Keith Roach提醒，旅行結束後，有「七大必清裝備」一定要優先處理，否則不僅容易異味滿屋，還可能成為細菌與黴菌的最佳聚會場，快跟著這份清單一一「殲滅」它們，別讓髒東西陪你過夜！

廣告 廣告

1.盥洗用品與牙刷

Jessica Ek提醒，盥洗用品如果還帶著濕氣就收起來，可是細菌和黴菌的完美溫床！旅行中使用的乳液、洗髮精瓶等，在收拾前最好先擦拭瓶口和瓶身。此外，像牙刷、肥皂等，都應該在放回收納盒前完全晾乾，避免潮濕環境讓黴菌累積。如果肥皂等盥洗用品使用頻率高，最好先沖洗乾淨，再擦乾晾好，才能保持清爽衛生。

2.頸枕

長時間接觸肌膚的頸枕容易累積死皮細胞，時間一久，就容易累積皮脂、皮屑與汗水，這些都是細菌愛吃的食物。內科醫師Keith Roach指出，這些累積物不僅讓人不舒服，還可能散發異味。 若頸枕枕套可以拆，建議用洗衣機的輕柔模式清洗；若枕芯和外層縫在一起，也能整顆冷水清洗。

3.手機與耳機

Jessica Ek也特別提醒要注意手機的衛生，並表示「手機上的細菌比馬桶座多10倍。」如果設備變得黏膩或沾滿碎屑，建議先用乾淨的布與濕紙巾擦拭後，再自然風乾。（編輯推薦：手機竟比馬桶還要髒400倍？廁所滑手機6大壞處，連血壓都會升高）

至於耳機則可用少量酒精或棉花棒輕拭，但也要特別避免液體跑進去孔洞與插口，以免損壞裡面的零件。

4.行李箱

行李箱在洗手間、候機室等環境中滾動與擺放，外殼容易沾附髒污。Jessica Ek建議，可先使用抗菌濕巾擦拭外殼，再用吸塵器吸除箱內的灰塵與碎屑。若行李箱仍有異味，可用小蘇打粉加水調成糊狀塗抹，以協助除臭。

Jessica Ek也表示用聚酯纖維、尼龍、帆布或棉布等材料製成的手提袋和旅行包，通常可以洗。「如果你已經採取這些步驟，但仍然有異味的話，那也就代表該換行李箱了」。

5.水壺

除了前面提到的必清裝備，還有不少設備旅行時就該注意！Jessica Ek提醒，旅行途中就要定期清洗水壺，因為研究顯示，清洗不徹底的水瓶容易成為細菌聚集地，長期下來甚至可能增加食源性疾病風險，也就是小心「吃出病菌」。

每天最好都在飯店洗手槽簡單沖洗，放在毛巾上晾一晚。若瓶底有黏黏的生物膜，可以加入少量洗碗精或洗手液，再倒入清水旋緊瓶蓋用力搖晃，有助於分解附著的污垢，讓水壺重新乾淨又安全。

6.包包

英國 Initial Washroom Hygiene 的研究發現，有大約兩成包包細菌量會比馬桶座還高，最髒的甚至超過五倍。英國清潔公司技術經理 Dr. Peter Barratt 認為，關鍵在於多數人不會定期清潔包包，使細菌累積。平時就應避免讓包包直接接觸地面，可利用掛勾保持懸掛狀態，也可以不時得用酒精替包包消毒。

7.鞋子與鞋帶

最後，最常忽略的旅行配備就是鞋子，重症專科醫師黃軒醫師於部落格分享，鞋子所沾附的病菌量遠高於多數人想像，鞋面可能有數十萬個細菌，有時鞋底甚至會附著糞便相關病菌，鞋帶也可能因拖曳磨擦而沾滿細菌。

黃軒醫師建議先從管理做起，返家時不要把外出鞋穿進室內，最好在門外固定位置放好，並區分室內鞋與室外鞋。清潔方法依材質不同，帆布或人工皮革鞋可低溫機洗（請依照製造商建議清潔）；鞋底可刷洗消毒，鞋帶拆下浸泡，鞋帶孔可用棉花棒清理。最後，綁鞋帶前後都別忘了洗手，保持乾淨衛生。



快加入《早安健康》LINE好友，讓我們守護你每一天的健康







更多早安健康報導

全聯1生鮮藥檢超標已售上千包！殺菌劑吃了會怎樣？最新退貨指南公布 吃這種米竟讓血糖飆220！7種米飯後血糖實測結果公開，醫師最推「這種米」





原文引自：旅遊回家「行李箱＝細菌運輸車」7樣物品最髒！超多人沒清過卻天天摸