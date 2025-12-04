旅遊團現兩起MERS病例 法國衛生部稱確診者已隔離

法國衛生部表示，法國當局已隔離2名感染中東呼吸症候群(MERS)病毒的民眾，他們近期隨同一個旅遊團前往阿拉伯旅行。

MERS是嚴重急性呼吸道症候群(SARS)的變異型，其症狀與COVID-19類似，包括發燒、咳嗽及呼吸困難，傳染力較低但致死率更高。

衛生部3日發出聲明表示，這兩名患者目前在法國一家醫院接受治療，病況「穩定」。聲明並指出，目前尚未出現次級感染，同行旅遊團成員也正接受監測。

當局已採取所有必要措施以降低病毒傳播風險，包括「追蹤、防護、檢測、隔離，以及出現症狀時(不論輕重)應採取的程序」，以保護患者周遭人士及醫療人員。

廣告 廣告

根據歐洲疾病預防控制中心資料，自2012年至今年11月，全球共通報2,640個MERS病例，其中958人死亡，多數發生在沙烏地阿拉伯。

造成MERS的冠狀病毒被認為源自蝙蝠，但人類通常是透過駱駝感染。衛生部表示，MERS的人傳人情況「罕見」，但仍可能經「直接或間接接觸、飛沫及空氣」傳染。(編輯：宋皖媛)