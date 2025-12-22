旅遊大洗牌？他驚見日客不來台狂去「這1國」 眾人揭3大殘酷真相

生活中心／王文承報導

疫情解封後，國人瘋出國旅遊，也期待能吸引更多國外旅客來台體驗台灣獨特的美食與文化，讓台灣在國際舞台上發光。然而，近日一名網友赴南韓旅遊時，卻在機場看到截然不同的景象，忍不住疑惑：「為何日本人寧願去南韓，卻不來台灣？」

一名網友在網路論壇《PTT》發文表示，自己到南韓旅遊，在釜山機場看到飛往日本的櫃檯前擠滿人潮，一開始還以為是南韓人要前往日本，仔細一聽才發現幾乎全是日本旅客，且多半是準備返國；反觀飛往台灣的櫃檯卻空蕩蕩，幾乎沒有人排隊，讓他感到相當納悶。

原PO指出，從日本飛往南韓與飛來台灣，航程僅差一個多小時，卻不明白為何日本旅客幾乎都選擇前往南韓，而非台灣。他事後甚至詢問ChatGPT，得到的回應是「若台灣物價較低，較容易吸引外國旅客」，也讓他認為「低預算」可能才是旅客選擇目的地的首要考量。

貼文曝光後，立刻引發網友熱議。多數人認為，台灣旅遊成本偏高，加上環境與交通問題，是外國旅客卻步的主因，「住宿太貴」、「現在台灣物價哪有低，日本人都嫌貴」、「台灣好玩度不輸韓國，但住宿和交通太爛」、「街道又臭又醜，還要擔心被車撞」、「機票貴、住宿貴、交通爛」、「國旅連自己人都嫌棄，怎麼會期待外國人來」、「連便利商店飲料都比日本貴」。

也有網友分析日本人偏好前往南韓的原因，認為「南韓近又便宜，旅遊品質比台灣好」、「最大原因是距離近，其次是韓流影視帶來的影響力」、「韓國比較潮，韓流風靡全球」、「物價不高，又有文化輸出的加持」。

不過，也有不少網友反駁原PO的看法，指出觀察樣本過於片面，「台北其實很多日本人，你是不是活在平行時空」、「怎麼不在桃園機場觀察看看」、「要看登機時間吧，太早或太晚沒人排隊其實很正常」。

