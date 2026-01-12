旅遊完不用洗衣服？室友出國「1策略」 他大讚：根本天才

一名網友分享室友出國「邊玩邊丟」的策略。（示意圖／翻攝自Pexel）





隨著寒假即將來臨，出國旅遊潮持續升溫，如何輕鬆收拾行李成為不少人的難題。近日一名網友分享室友出國「邊玩邊丟」的策略，不僅讓行李負擔隨行程遞減，更省去了回國後面對大疊髒衣服的疲勞，文章一出立刻引發萬人討論。

原PO在Threads上分享，室友在旅遊期間，只會穿著舊衣、舊褲，旅行幾天丟幾件，連內褲與襪子也一併選擇拋棄式，或者同樣使用舊品後即丟，便直接在當地購買新衣物，他直呼「根本是天才」。

旅遊十年才懂的旅遊神招

原PO表示，回國後甚至不需煩惱洗衣服，感嘆自己出國旅遊10年，竟然從未想過這種一兼兩顧的方式，簡直是相見恨晚。

貼文一出，許多網友表示，「我朋友也是喔，而且她會非常用心打扮自己，把舊衣服搭配漂漂亮亮然後在丟棄它，完美詮釋最後一刻，穿搭美美的斷捨離，超級利害的」、「我現在也會留著舊的內衣褲等著出國丟XD」、「是的，尤其舊襪子舊內衣內褲，都可以這樣用喔」、「尤其去澳洲、美國這種不怎麼管你穿什麼的國家超級適合」、「咪吐！我連內衣褲都穿舊的，穿一天丟一天～（溫馨提醒：要丟棄的衣物一定要丟進垃圾桶，不然房務人員會當作遺留物通知你處理）」、「內衣褲一定要買一次性的，超級方便」、「其實我也是欸，內衣褲襪子也都帶舊的，穿一天丟一天，回家的時候再帶整箱剛買的新衣服回家」、「出國就是要免洗內褲跟襪子」、「真的！我大概是會帶一半舊衣服一半新衣服，一半舊的會丟，這樣子斷捨離蠻方便的又可以有行李空間買東西」。

不過也有部分網友指出，「這方法只適合凡人，網美網紅出門都需要盛裝，美美的拍照，哪能接受頂著破舊的衣服上鏡頭」、「個人持相反意見，在台灣有舊衣回收箱可丟，但去旅遊的那個地方未必一定有回收/銷毀舊衣的能力，如果那個地方的回收能力尚不完善的話，帶舊衣服去丟其實是增添了當地的負擔。不只是衣物，其他舊東西也一樣。不可能做到完全無痕，但我們可以當個更有責任感一點的旅行者吧..」、「出國穿得又舊又醜的，我不行」、「根據朋友的慘案,千萬別買有顏色的免洗」、「這個作法除了減少回程的行李重量之外沒有什麼意義。 因為你舊衣也可以在台灣處理，刻意帶去丟棄就只是增加旅宿業垃圾量。 不想煩惱洗衣？那就是紙內褲襪，和穿舊衣無關。」、「新衣服就是出國的時候心情好有空閒打扮才穿，不穿新還穿舊是甚麼鬼…」。

